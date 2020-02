LA RIPARTENZA

PESARO «Dobbiamo uscire dal panico, vero problema di questi giorni - ha detto il sindaco Matteo Ricci, ieri pomeriggio in diretta Facebook - domenica Pesaro si riaccenderà e tornerà alla normalità. Perché una cosa è certa - ha chiosato: ha fatto più danni la paura che il virus». Poi puntando al risveglio bisestile ha spiegato: «Abbiamo rielaborato il programma delle settimane rossiniane, per realizzare comunque una giornata di festa in cui ci riapproprieremo della nostra città attraverso Rossini.

La rincorsa

Molti eventi sono stati cancellati e siamo in una fase difficile dell'economia: alberghi quasi chiusi, attività economiche preoccupate e ci vuole grande equilibrio per fare ripartire tutto». Più complesso e articolato il recupero degli eventi delle 2 settimane rossiniane, molti dei quali prevedevano il coinvolgimento delle scuole, del Conservatorio e diversi spettacoli creati ad hoc. Il vicesindaco Daniele Vimini, anche in qualità di presidente del Consorzio Marche Spettacolo, ha espresso la sua preoccupazione nei confronti di tantissime realtà che hanno a che fare con lo spettacolo dal vivo, che hanno avuto ripercussioni importanti: «Riflessioni che fanno emergere quanto tutto il mondo della cultura non sia solo una componente superflua, ma come un insieme di lavoratori che in questo momento sono in gravi difficoltà e in attesa di una circolare del ministro Franceschini che predisponga un piano di recupero».

Il rammarico

In questo quadro di rispetto e salvaguardia c'è lo sforzo di riportare, gradualmente, alla normalità le iniziative rossiniane, con il solo rammarico di dover attendere altri 4 anni per avere un altro 29 febbraio: «Il tutto riparte da domenica, giorno in cui avverrà l'evento clou dell'accensione delle luminarie di via Passeri, rilanciata per l'occasione insieme alle attività commerciali, con le opere di Rossini, previsto alle 18,30. Una domenica molto importante che vedrà la via protagonista fin dal mattino, con la riapertura gratuita, per l'intera giornata, del Museo Rossini (e di tutte le strutture mussali della città ndr) dal cui balcone, in via straordinaria e per la prima volta, si esibiranno anche i cantanti dell'Accademia Rossinana alle ore 17. Ad accompagnare le iniziative in via Passeri anche il rombo delle moto Benelli che ogni anno festeggiano così il Cigno di Pesaro. La domenica si concluderà alla Chiesa dell'Annunziata con il concerto dei solisti dell'Osr». La filodiffusione invece, entrerà in funzione già da oggi pomeriggio.

I recuperi

«Saltano purtroppo alcune iniziative speciali - prosegue Vimini - come il concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini con il baritono Nicola Alaimo, libero solo il 29 febbraio, ma cercheremo di recuperare il concerto del Conservatorio con Ezio Bosso (7 marzo) e il Concerto Rosa dell'Orchestra Olimpia (8 marzo) che ospitava musiciste da Kabul». Resta in programma, al momento, il concerto del 9 marzo dell'Osr dedicato a Beethoven, che successivamente andrà alla Basilica di San Giovanni in Luterano, e l'evento sarà oggetto della registrazione audio e video del celebre inno alla gioia prossimo contenuto delle Sonosfera.

Elisabetta Marsigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA