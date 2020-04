LA RIPARTENZA

PESARO Decine e decine di richieste di prestiti fino a 25mila euro, ma il percorso per ottenerli è a ostacoli. E c'è chi pensa che siano a fondo perduto mentre così non è: i soldi andranno restituiti. Il decreto liquidità del Governo prevede l'erogazione di somme fino a 25mila euro per le imprese e secondo un accordo con l'Abi, l'associazione delle Banche italiane, i soldi arriverebbero in 24 ore. Chi fa da garante? Lo Stato. Più complesso l'iter per i prestiti superiori ai 25mila euro, per cui servono più verifiche e non c'è una tempistica anche perché la garanzia statale non è più al 100%. Eppure non è così semplice, ci sono tanti nodi da sciogliere così come spiega Paola Tacconi della Fisac Cgil, il comparto sindacale che segue proprio le banche.

Che cosa succede

«Le richieste stanno arrivando a decine - argomenta - ma le banche stanno preparando il software di comunicazione con il sistema centrale. È chiaro che la garanzia la dà lo Stato, ma se l'azienda, per esempio, ha altri debiti o crediti deteriorati, non è affatto scontato che possa avere la somma richiesta. Se il rating dell'azienda non è buono, non ha pertanto i requisiti per ottenere il prestito». Altro tema, il fatturato dell'azienda. «L'importo erogato non deve superare il 25% del fatturato dell'azienda. In pratica le ditte individuali o le partite Iva che fatturano cifre come 30 mila o 50 mila euro l'anno o anche meno riescono ad avere solo una parte dei 25 mila euro. I tassi di interesse sono sotto il 2%. Infine sopra i 25 mila euro non c'è alcuna indicazione al momento su come erogare i prestiti».

La confusione

«C'è tanta confusione - spiega ancora il sindacalista - anche perché c'è chi è entrato in banca pensando di avere questi soldi a fondo perduto. È un prodotto comunque molto ricercato, basti pensare che in una giornata arrivano almeno una decina di richieste in una filiale, possiamo ipotizzare centinaia di imprenditori che cercheranno di ottenere il finanziamento. Del resto in questa fase c'è tanta esigenza di liquidità».

Anche Egidio Valletta, sindacalista della Fiba Cisl segue la questione da vicino ed è d'accordo sulla confusione che regna attorno alla modalità di ottenere il prestito. «Purtroppo - puntualizza il rappresentante del sindacato - le comunicazioni che sono state diffuse in proposito dal governo sono state direi precipitose rispetto poi a come si traducono poi nella realtà. La gente si aspettava di trovare i soldi sul conto corrente in poche ore saltando tutti i passaggi intermedi. Ci sono tempi tecnici e fisiologi per l'erogazione. E anche se c'è la garanzia del Sace, le pratiche che vanno istruite. Bisogna analizzare situazioni pregresse rispetto ai debiti e al rating per stabilire il grado di fiducia».

Il clima di fatto non è dei più distesi, con le banche stesse che sono esposte. «E' presto per parlare di passivi e insoluti, ma è evidente che lo stop delle imprese creerà criticità. Anche le banche rischiano, parliamo di un sistema creditizio soggetto all'andamento dell'economia. C'è un interesse generale a che ci sia una ripresa».

La questione degli insoluti

Gli fa eco Tacconi: «Ci sono tanti insoluti, del resto il decreto prevede la proroga dei sospesi. Questo significa - sottolinea - che molte aziende hanno fermato il pagamento ai fornitori, segno di una economia che si ferma. Già prima dell'emergenza covid alcune banche erano in difficoltà e questa emergenza non fa bene. Le banche sono come le aziende e se il mercato va male, tutto il comparto ne risente. E' una situazione molto delicata a livello economico».

Luigi Benelli

