LA RIPARTENZA

PESARO Da una statale Adriatica percorsa da sole auto con quell'aria da quarantena imperante che ne abbassa le pulsazioni, imboccare via Milano è quasi sorprendente. Il colpo d'occhio che affonda in verticale rimanda un senso di vita brulicante e mentre avanzi ti accorgi che vi si muove tanta gente, tanta come quella che da oltre un mese si osserva solo nelle lunghe code ai supermercati. Ma questa gente si muove tra marciapiedi, cordoli e strisce pedonali e rivela l'assenza di una meta. I negozi aperti non servono solo a fare acquisti ma schermano la voglia d'aria aperta, le danno una legale motivazione.

Il quadro

C'è la varia umanità di sempre con i mezzi a cui lo sguardo è abituato: biciclette e passeggini innanzitutto. Trotterellano i più piccoli stretti alla mano del genitore, avanzano più lentamente gli anziani e se guardi bene ci sono persino capannelli di persone che mantenendo una fragile distanza, si confessano certamente la paura di questo vivere ma anche la stanchezza dell'isolamento e la voglia di tornare a godere del sole e del tepore che irridono questo nostro lockdown di primavera. Le attività commerciali sono tutte aperte, riemerse dalle maglie allentate dei decreti presidenziali. Ci sono persone al lavoro nelle officine meccaniche, una piccola fila composta davanti al forno, ci prova anche il negozio specializzato nelle più arabiche o ecosostenibili macinature di caffè. Trionfano frutta e verdura nelle ceste all'aperto che invitano ad entrare nell'esercizio dei prodotti di stagione. Un'altra fila ordinata sosta davanti all'alimentari, ha le porte spalancate anche la cartoleria, così come il tabacchi e la lavanderia a gettoni. C'è gente anche all'edicola e nel negozio che vende pesce surgelato. Osservo: quasi tutti indossano la mascherina, intenti a rispettare le distanze e scambiandosi poche parole. Qualcuno - visto da vicino - tradisce l'occhio dilatato dalla fatica di respirare sotto il cotone che tappa la bocca. Gli indifferenti sono una sparuta minoranza senza protezione alcuna e sembrano ancora più soli per quell'evidente evitarne la vicinanza. Chi ha potuto ha aperto due porte nel suo negozio disegnando un percorso che segna l'entrata e l'uscita dimezzando le occasioni di contatto. Una vita contingentata che svanisce all'ora di pranzo quando gran parte degli esercizi commerciali chiude i battenti e anche in via Milano torna il vuoto dettato dall'emergenza.

Silvia Sinibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA