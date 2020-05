LA RIPARTENZA

PESARO Da Piazza del Popolo a via Branca e via Rossini, passando per le vie laterali e i vicoli fino a Corso XI Settembre, ecco i pesaresi che si affacciano alle vetrine dei negozi. Danno un'occhiata veloce, c'è chi entra e chi con un po' di incertezza chiede alle commesse se è possibile entrare. Anche il commercio riparte ma più a rilento e con qualche cautela in più, rispetto alle attività di pubblico esercizio. Nel lunedì in cui i negozi sono solitamente chiusi, alcuni di loro ieri mattina hanno scelto invece di fare da apripista per ritrovare i clienti di sempre e ripartire con un'iniezione di fiducia. Dall'abbigliamento alle calzature e accessori, ci vuole pazienza e il pesarese deve riprendere abitudini e tranquillità. Entrare in un negozio per regalarsi qualcosa è un momento di svago e leggerezza, dicono diversi commercianti. Certo le vendite sono ancora limitate ma la curiosità resta e le richieste sono soprattutto per accessori, intimo, camicie o t-shirt estive.

La giusta lentezza

«La prima mattina è trascorsa lentamente commenta Veruska, titolare Life Zone lungo il Corso per questa prima settimana, penso di lavorare su appuntamento. C'è chi guarda la vetrina e chiede di entrare, ma ci sono anche nostre clienti del gruppo social, che hanno preferito contattarci e comunicare gli orari in cui è possibile passare a trovarci. Un modo questo per sentirsi più sicuri ed evitare di attendere il turno all'esterno, dal momento che il negozio è piccolo e si entra uno alla volta. Ci siamo premuniti di guanti e mascherine monouso per chiunque entra in negozio. C'è voglia di novità e chi chiede la merce estiva, ma percepisco ancora timore e attesa. In negozio c'è ancora la linea primaverile rimasta invenduta. Nei prossimi giorni inizieremo a preparare anche le vetrine estive e alcuni capi come i giubbotti cento grammi, li riproporremo a settembre e in promozione». L'importante è esserci commenta Nicola Dolcini, titolare dell'omonimo negozio: «E' chiaro che l'arrivo dei clienti è piuttosto dilatato come tempi, ma credo anche che questi primi giorni di ripartenza, serviranno per prendere le misure e i dovuti accorgimenti da parte di ognuno, prima di tornare a fare acquisti. Per noi cambia il modo di lavorare e per i clienti il modo di arrivare in negozio e scegliere. E' una nuova pagina e ora anche per acquistare un capo donna o uomo, giacca o completo che sia, non c'è la frenesia a cui siamo stati abituati prima del Covid. Ho riorganizzato gli spazi, eliminando diverse scaffalature dove era sistemato l'abbigliamento, proprio per rendere gli spazi più ampi. Ho un doppio ingresso diversificato».

Distanziamento, commesse attente

«Voglio essere fiduciosa è l'accoglienza di Antonella del negozio Guess in via Branca noi titolari o commesse dovremo essere sempre attente a non far entrare più di due clienti per volta. Distanziamento, che sarà obbligatorio anche nei camerini, una cliente ogni due. La particolarità? Sono diverse le clienti che alle prime compere hanno acquistato anche senza provare, soprattutto clientela fidelizzata, che conosce la marca e la vestibilità dei nostri capi». Cristina del negozio Cupido di via Rossini, spiega come le clienti dovranno comportarsi. «Attendiamo un maggior movimento e una ritrovata tranquillità dei pesaresi e la voglia di uscire commenta il negozio mette a disposizione proprio all'ingresso i guanti monouso e il box igienizzante. Se la cliente indossa già dei guanti, prima di toccare la merce esposta o provarsi un vestito, è invitata a usare i guanti che noi mettiamo a disposizione. Trattiamo abbigliamento, borse e scarpe di griffare Elisabetta Franchi, capi particolari e per questo mi sono premunita anche di un prodotto spray per sanificare a ogni prova dell'abito stesso o della scarpa, anche se dalle disposizioni non è obbligatorio . Ogni settimana, dipenderà poi dal flusso dei clienti, provvederemo a sanificare gli spazi del negozio con l'ozono. Si entra uno alla volta e invitiamo le clienti a rimanere l'una all'ingresso e l'altra magari a spostarsi nei camerini della seconda sala».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA