LA RIPARTENZA

PESARO Allarme palestre, si rischia seriamente di non riaprire o di non poter andare avanti a lungo. «L'Activa è la mia casa, sono molto preoccupato ci introduce l'atleta paralimpico Marco Manzini -. Grazie all'Activa e al maestro Luca Fontana, da disabile destinato a vita alla sedia a rotelle sono arrivato in Nazionale. Sono stato per due volte vicecampione d' Italia, medaglia di bronzo agli Europei Over con una costola fratturata, cintura nera 1° dan. Se chiude la palestra, mi sparisce il sole. Activa è stata premiata dalla Fita come miglior palestra d'Italia di taekwondo». Il problema è generale, così come il grido di aiuto.

La riorganizzazione

In questo periodo di emergenza, le varie strutture si sono organizzate con lezioni online e il sorriso non è mai mancato ma gli ostacoli sono in agguato, anzi si sono già palesati. Federica Baioni di Officina in Movimento è la portavoce di tutte le palestre di Pesaro e Urbino che si sono unite: «Tutti conoscono bene i benefici dello sport, noi salviamo la vita alla gente. Abbiamo terminato i primi di marzo, abbiamo visto un calo da quando hanno chiuso le scuole. Siamo un posto di aggregazione e non sappiamo quando riapriremo. Non nella fase-2».

Le esigenze

E poi aggiunge Federica: «Abbiamo collaboratori e abbonamenti da far recuperare. A quali norme dovremo sottostare? Ogni quanto dovremo sanificare gli ambienti? Abbiamo tutti più o meno 500 tesserati, quanti ne potremo far entrare? Come paghiamo luce, affitti, bollette? Se non arrivano sovvenzioni dello stato, ce la farà soltanto chi ha le spalle coperte dalla famiglia. Nessuno vuole chiudere ma siamo molto preoccupati e non sappiamo se riusciremo ad andare avanti. Il grosso dell'incasso l'abbiamo avuto ma è già stato speso. Noi in questo momento siamo completamente al buio». Le scuole di danza hanno incontrato il sindaco Ricci. «Il primo cittadino cercherà di darci spazi all'aperto per l'estate, di venirci incontro però non si è sbilanciato sulle riaperture.

«Non avremo incassi per sostenere le spese da parte degli utenti, perché hanno già pagato e devono recuperare le lezioni. Si lavora con gli annuali, ci hanno pagato il servizio anticipato. Vanno tenuti 5 metri di distanza all'aperto, al chiuso quanti saranno? Ci daranno una palestra comunale? Ci dicano le regole, per favore. I cambi d'aria all'interno costano tanto, 25-30mila euro dove li troviamo? Noi siamo in attività da 25-30 anni, se non arrivano aiuti come faremo? chiede Federica Baioni -. Serve che ci blocchino le utenze. Tutti i tesserati si aspettano di ripartire alla grande ma non sappiamo dare certezze. Ci facciano ripartire da zero, senza il debito che ci stiamo portando in questi mesi. Secondo le statistiche, dopo tre mesi di lockdown l'80% delle palestre in Italia non ce la farà. Chiediamo una mano, siamo gli unici a prezzi medio bassi ad aiutare le persone a stare meglio. Aspettiamo il decreto della prossima settimana.

La lettera

«Abbiamo invitato una lettera al Governatore Ceriscioli, vogliamo far rumore. Che la Regione si spenda, così come il sindaco, non possono abbandonarci, non siamo menzionati da nessuna parte. I 600 euro dei collaboratori sportivi ancora non si sono visti, vorremmo sensibilizzare sul nostro settore, siamo Città dello sport che non vuol dire solo il calcio».

Camilla Cataldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA