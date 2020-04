La richiesta di Gambini a Ceriscioli

URBINO La visita effettuata all'ospedale di Urbino dal sindaco Maurizio Gambini e dal suo assessore alla Sanità, il vedere da vicino le condizioni di emergenza in cui la struttura è finita hanno evidentemente stimolato il primo cittadino a chiedere aiuto alla Regione. «Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli racconta Maurizio Gambini - si è dimostrato disponibile a valutare la richiesta che gli ho preannunciato di istituire un percorso volto a far tornare pulito il nostro ospedale. Dopo la riunione telematica con i capigruppo del consiglio comunale di martedì pomeriggio e dopo aver sentito il parere della giunta, ieri mattina ho subito contattato il presidente Ceriscioli. Come concordato ha aggiunto il sindaco - gli ho chiesto la disponibilità a partecipare i prossimi giorni a una videoconferenza con la mia giunta e i capigruppo consiliari, alla presenza anche di tutti i consiglieri, in cui l'ho invitato a relazionare sulla situazione del nostro ospedale a seguito dell'emergenza Covid-19 e a confrontarsi sui provvedimenti da adottare per il prossimo futuro, al fine di garantire il diritto alle cure e alla salute di tutti i malati del nostro territorio». Durante il confronto telefonico. «Gli ho annunciato ha dichiarato Gambini - la possibilità di individuare un percorso finalizzato a ripulire l'ospedale di Urbino dai casi infettati, così da poter garantire la presenza di una struttura pulita sul territorio provinciale, che possa tornare a curare i malati no-Covid e proseguire le normali attività delle sue unità operative, assicurando comunque adeguata assistenza a tutti i malati Covid nelle strutture appositamente dedicate e attrezzate, come indicato nel piano regionale». Il presidente Ceriscioli? «Ha dato piena disponibilità al confronto virtuale e, in prima battuta ha concluso Gambini - ha valutato fattibile l'opzione di individuare questo percorso, che può accompagnare il nostro ospedale a diventare, non solo sulla carta ma anche nella realtà, un ospedale no-Covid».

La commistione sta i pazienti contagiati e quelli ordinari è stato il motivo dell'allarme lanciato dai sindacati e poi dagli operatori, insieme alla mancanza di percorsi separati per gli operatori che si occupano di entrambe le situazioni. Grave anche la mancanza di presidi di protezione di cui non tutto il personale del Santa Maria della Misericordia è dotato.

