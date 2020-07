LA RICERCA

PESARO E' più che mai in evoluzione, il nodo scuole, giorno dopo giorno, riferisce l'assessore Giuliana Ceccarelli. Un lavoro certosino quello della ricerca di nuovi spazi, ancora di più dopo la doccia fredda arrivata dal Ministero all'Istruzione.

«Nelle ultime settimane anticipa l'assessore Ceccarelli è arrivata la comunicazione del Ministero in cui si precisa che l'installazione di strutture esterne fisse in legno simili a gazebo o casette sostenibili, per una didattica negli spazi verdi degli istituti, non rientra nel budget di costi e finanziamenti che saranno assegnati dal livello centrale ai singoli Comuni. Vista la mancanza di risorse dedicate a questo, dovremo percorrere altre soluzioni, comunque vagliate con i tecnici. Che poi sia facoltà di ogni dirigente organizzare nella bella stagione lezione all'aperto, questo non può prescindere dalla ricerca di spazi interni e pubblici».

Gli spazi

E' così si guarda agli spazi di biblioteche comunali di quartiere, sedi parrocchiali o oratori per ospitare a turnazione le classi sulla base di fasce orarie o turni prolungati. Ci sono scuole comunali che per numero di iscritti, hanno necessità di implementare gli spazi interni. La media Pirandello ha già fatto richiesta all'Amministrazione di utilizzare gli spazi dell'oratorio della parrocchia San Carlo, di via Nitti. Basti pensare che proprio la media ha 12 classi, docenti e ragazzi occupano un plesso scolastico, nato originariamente come sola scuola elementare, ma il numero di iscritti è in crescita continua. E' già iniziato il tour dei tecnici anche nelle sedi parrocchiali o scout dei vari quartieri.

L'oratorio

Al momento il più indicato per dimensioni e spazi ad ospitare un maggior numero di alunni, è proprio l'oratorio della San Carlo. Spazi questi già utilizzati in precedenza, alcuni anni fa, durante i lavori alla primaria Rodari, parte dello stesso istituto comprensivo Pirandello, con lo spostamento dei bambini. Una ventina sono le stanze aggiuntive già predisposte per essere utilizzate, ovviamente con alcuni lavori di manutenzione proprio all'oratorio San Carlo.

Altre soluzioni

Spazi trovati anche per gli indirizzi dell'infanzia e della primaria nel quartiere Borgo Santa Maria, dove si utilizzerà la sede, che dà sulla strada principale, della ex Circoscrizione. Ci sono poi altri istituti cittadini come la media Don Gaudiano, che in mancanza di spazi, ha richiesto la collaborazione del quartiere per usufruire di spazi aggiuntivi per una didattica a turnazione.

Gli istituti

Altri i plessi come gli istituti di Villa San Martino, le medie Don Minzoni, Don Milani, Don Bosco, ed ancora la Galilei a Villa Ceccolini e Villa Fastiggi, che hanno bisogno di spazi aggiuntivi per numero di iscritti. Per questo rimane aperta l'ipotesi di valutare anche l'utilizzo delle aule magne o di altre sedi comunali, come spazi interni alla sede di quartiere o biblioteche comunali vicine, suddividendo le classi fra lezioni in presenza nel plesso originario e altre classi nelle sedi integrative, mantenendo una rotazione.

