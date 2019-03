La replica su Rai Uno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Fondi per il terremotoRicci: «Mai preso un euro»Aveva chiesto il diritto di replica, Matteo Ricci, dopo le accuse di alcuni abitanti di Muccia («fondi per il terremoto dirottati a Pesaro per finanziare le ciclabili»), mosse nella puntata di Italia Sì dello scorso sabato. Il sindaco ha risposto nel pomeriggio, intervenendo con un video nella stessa trasmissione di Rai Uno. Chiarendo così: «Pesaro non ha preso un euro dei fondi destinati al terremoto. Anzi: siamo molto orgogliosi di essere diventati la città della bicicletta, al primo...