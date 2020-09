LA REPLICA

PESARO «Non potremo garantire un controllore su ogni bus in servizio scolastico, ma l'autista potrà lasciare fuori chi non indossa la mascherina o si comporta in maniera scorretta». E' la replica del Comune alla richiesta avanzata dalla Cgil che per la sicurezza dei conducenti del trasporto pubblico aveva chiesto che sul bus fossero presenti degli steward.

Il punto

A fare il punto sul servizio di trasporto scolastico è l'assessore Heidi Morotti, insieme alla collega Ceccarelli. Proprio la referente per l'assessorato alla Crescita fornisce i numeri: «Per gli scuolabus del Comune abbiamo 14 linee che serviranno 524 bambini. La ditta che copre il servizio si è detta disponibile a fornirci anche ulteriori mezzi e autisti. In più ci saranno 4 pulmini ad hoc per 25 bambini disabili». Aggiunge Morotti: «Tutti i ragazzi che usufruiranno degli autobus e del trasporto pubblico evidenzia l'assessore Heidi Morotti - non avranno particolari problemi. Il carico sarà all'80 per cento. Abbiamo riscontrato da parte delle famiglie un po' di diffidenza nel fare gli abbonamenti, crediamo che ciò sia legato al fatto che una parte delle famiglie vuole vedere come sarà organizzato il servizio e come evolverà il virus. Adriabus ha fornito da subito 15 mezzi in più, altri 6-7 arriveranno entro la fine dell'anno. Rafforzeremo le linee più critiche con corse bis o con una piccola dilazione degli orari. Se dovessero verificarsi criticità su alcune linee nei primi giorni, metteremo in campo nuovi mezzi per sopperire al bisogno». C'è poi la questione legata ai controlli sul rispetto delle regole per la sicurezza di autisti e studenti. La Filt-Cgil provinciale ha chiesto di introdurre la figura dello steward obbligatoria nelle corse dove c'è molta affluenza, in modo che il conducente si debba solo occupare della conduzione del mezzo mentre il collega dovrà regolare il numero delle persone a bordo, vigilare sull'utilizzo dei presidi obbligatori, ricordando però che nessuna responsabilità dovrà ricadere su autista e steward.

La tematica

L'assessore Morotti ha parlato ieri in conferenza proprio di questa tematica: «Non è possible prevedere su ogni mezzo un controllore, ma l'autista può decidere di non far salire chi non ha la mascherina. E se ci fossero soggetti che creano dei problemi o che si comportano in maniera scorretta».

