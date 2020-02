La Regione

7La proposta di legge in materia di compostaggio dei rifiuti organici ha ottenuto il via libera della Commissione Ambiente e si appresta al passaggio in aula consiliare per l'approvazione definitiva. «Un'ottima notizia sul fronte della promozione dell'economia circolare e delle azioni regionali rivolte alla riduzione dell'impatto dei rifiuti sull'ambiente è il commento del presidente della terza commissione, Andrea Biancani - La legge favorisce, infatti, l'attivazione di pratiche di compostaggio aerobico in tre forme, cioè quelle dell'autocompostaggio, del compostaggio di prossimità e del compostaggio di comunità. In parole povere, questo significa la possibilità per i Comuni e le Assemblee territoriali d'ambito di sostenere iniziative per la realizzazione di piccoli impianti domestici (compostiere), anche per singole unità immobiliari, o impianti a servizio di piccole comunità. Si tratta di una legge che si pone in perfetta sintonia con quanto previsto dal Piano regionale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti rileva Biancani in tal senso, la Giunta regionale, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi, destinerà una quota delle risorse derivanti dalla riscossione del tributo speciale sui rifiuti per la realizzazione dei progetti e delle iniziative che Comuni o Aata potranno presentare entro il mese di giugno di ogni anno». Per l'attivazione della legge, in questo anno 2020, sono previste risorse pari a circa 60mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA