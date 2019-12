La rabbia di Santa Veneranda «Noi in strada, arco presidiato»

LA PROTESTA

PESARO I residenti di Santa Veneranda domani scendono in strada sotto l'arco per accendere la luce sul ritardo della circonvallazione. «Va slegata dal secondo casello, il Comune trovi altri fondi». I cartelli erano appoggiati dietro il tavolo dei relatori giovedì sera al circolo Arci di Santa Veneranda, pronti per essere messi in mostra nel giorno dell'Immacolata, segnato nel calendario come momento di avvio delle iniziative per accendere la luce sul ritardo cronico di un'opera che nel quartiere attendono da decenni. L'assemblea La volta si rivolta è stata molto partecipata, ed è servita a coordinarsi per la manifestazione pacifica ma che lasci il segno, come l'hanno definita i proponenti, fissata per domani pomeriggio.

«Se la realizzazione del casellino avvenisse in tempi decenti, potremmo anche attendere - dice il consigliere di quartiere Cinque Torri-Santa Veneranda Ugo Schiaratura - Ma la situazione che si è creata non è più accettabile, perchè da informazioni che abbiamo il casello potrebbe tardare ancora diversi anni. La nostra proposta è quella di sganciare, nel pacchetto di opere accessorie, la bretella di Santa Veneranda dal casello e trovare le risorse per realizzarla in altro modo. Non è più possibile continuare a vivere in questo quartiere in una condizione di pericolo e smog a causa dell'intenso traffico che c'è ogni giorno. Basta fermarsi in via Bonini alle 8 di mattina per vedere la fila che si crea a partire da Ponte Valle». I residenti saranno nella zona tra l'arco e la chiesa domani pomeriggio intorno alle 14,30, per poi avviare la manifestazione verso le 15. Cartelli e giubbotti fluorescenti, come proposto da Alberto Nobili, «in concomitanza al traffico che domenica sarà sostenuto lungo quel tratto, visto l'afflusso verso Candele a Candelara - continua Schiaratura - abbiamo chiesto l'autorizzazione, informando la Questura». Qualcuno tra i presenti all'assemblea vorrebbe bloccare la circolazione sotto l'arco per qualche minuto, anche se i promotori propendono per una lenta camminata lungo le strisce pedonali da lato a lato di via Bonini. Problemi di traffico e sicurezza che si allargano alle vie laterali, vedi via Del Rio, dove più volte gli abitnti hanno denunciato il passaggio di camion, nonostante i divieti, e un doppio senso di marcia che va abolito. Un abitante ha chiesto se sia mai stata fatta in zona un'analisi sulla qualità dell'aria, che a nessuno dei presenti risultava.

«Esiste un problema sanitario a causa dello smog in questa via», dice Sergio Giacomini, in prima linea nelle battaglie contro il secondo casello. Giovanni Del Monte, consigliere di quartiere, ricorda che «la zona di Santa Veneranda raccoglie il traffico, soprattutto dopo la realizzazione dell'interquartieri, che arriva dalle valli».

Dopo la manifestazione dell'Immacolata, i residenti non vorranno affatto fermarsi. «Non finisce lì, perchè questo è un primo messaggio che vogliamo mandare a chi amministra questa città. Non ci fermiamo, andiamo avanti e terremo accesa l'attenzione su questo problema. Come prima cosa, chiederemo un incontro al sindaco, bisogna trovare il modo di finanziare la circonvallazione, anche senza il casello». Tra i problemi che stanno rallentando, se non bloccando, il percorso delle opere accessorie, c'è, oltre alla minaccia del Governo di revocare la concessione a Società Autostrade, la querelle sugli espropri: le somme come contropartita sono state definite irrisorie.

