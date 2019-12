La rabbia di Santa Veneranda «A voi la festa e a noi lo smog»

LA MOBILITAZIONE

PESARO Alle 15 in punto i manifestanti di Santa Veneranda si spostano dal marciapiede davanti alla chiesa e si dirigono verso l'arco che per la sua vetustà e per la mole di traffico che ormai da decenni vi scorre sotto è diventato l'immobile simbolo della protesta dei residenti. I vigili urbani e la Questura acconsentono ad un pit-stop di pochi istanti, il tempo per una foto significativa, che non crea nessun problema alla circolazione ma che rafforza il senso del presidio. Il secondo in una settimana.

Repetita

Dopo la mattina dell'Immacolata, domenica scorsa, i residenti di Santa Veneranda, riuniti dal comitato locale, ieri pomeriggio sono scesi di nuovo in strada per protestare contro il ritardo accumulato negli anni per la realizzazione della circonvallazione e sollecitare l'Amministrazione comunale per la realizzazione in tempi celeri dell'infrastruttura, slegandola dall'abbinamento con il secondo casello, nel pacchetto delle opere accessorie alla terza corsia autostradale. Ieri ancora striscioni, cartelli e manifesti ma questa volta il gruppo di manifestanti si è attrezzato anche con megafoni, mascherine anti-smog e fischietti per dare più nerbo al pacifico sit-in. «A voi le candele, a noi lo smog», ripete al megafono uno degli abitanti, rivolgendosi ai pullman con i turisti che attraversano l'arco in direzione Candelara per l'ultima giornata dell'evento dedicato alle candele. Ogni tanto qualche mezzo passa con il semaforo rosso e i residenti urlano e si lamentano, segnalando che «queste situazioni le vediamo sempre».

I nodi irrisolti

Riferisce un gruppetto di abitanti: «Si mette a rischio la sicurezza di chi vive qui, servono più controlli, vorremmo vedere i vigili urbani non solo per le manifestazioni, ma anche per regolare il traffico quotidiano». Nessun blocco alla viabilità, qualche passeggiata sulle strisce pedonali sempre a semaforo verde acceso da parte dei residenti, che hanno rispettato le regole, manifestando per buona parte del tempo sul marciapiede. «E' la seconda domenica di protesta per l'intenso traffico e per l'inerzia di questa Amministrazione nel fornirci una legittima bretella - dice Massimo Pagnoni, residente di Santa Veneranda, tra i portavoce del comitato - Ma non ci fermeranno. Se sperano di prenderci per sfinimento si sbagliano. Saremo qui anche domenica prossima se non avremo risposte soddisfacenti alle nostre richieste. Via Bonini ogni giorno è percorsa da un intenso traffico, ruspe, camion, autobus. Siamo invasi da questi automezzi, che rendono pericolosa la viabilità per i pedoni e per chi abita in questo quartiere. Il Comune è di parte nel voler realizzare la bretella associata al casello, mentre sono due progetti separati. Vogliamo che la circonvallazione venga realizzata subito».

Troppi anni

E ancora: «Aspettiamo da troppi anni senza che nulla si sia mai mosso. Vogliamo che i fondi destinati dallo Stato alle periferie, siano destinati a Santa Veneranda, che è una periferia e per di più abbandonata da tutti. Non abbiamo nulla, manca un parco, non ci sono parcheggi. L'unica area di sosta è all'inizio di via Del Rio, una strada a doppio senso di marcia, molto stretta, estremamente pericolosa per chi si muove a piedi. I pedoni - conclude Pagnoni - la devono evitare e per questo va realizzato un ponticello di collegamento tra il parcheggio e via Bonini».

«L'arco è stato costruito nel 1400 e ancora non si sono accorti che la circonvallazione andava fatta 50 anni fa - afferma Giovanni Del Monte, neo eletto consigliere per il quartiere Cinque Torri-Santa Vaneranda con la lista Comunisti per Pesaro, ieri tra i manifestanti - Zone come Santa Maria dell'Arzilla, Villa Betti, Mombaroccio, Candelara, hanno quadruplicato il numero degli abitanti e tutti transitano per Santa Veneranda. L'inquinamento è alle stelle, prima o poi qualcuno si ammalerà. La circonvallazione va fatta subito e il secondo casello costruito lungo la Montelabbatese, non a Santa Veneranda».

La replica

Quanto al sindaco Matteo Rissi, già la settimana scorsa aveva risposto ai manifestanti precisando che «il Comune non avrà mai le risorse per realizzare in maniera autonoma la circonvallazione. La deve fare Autostrade. L'appello che faccio è sostenerci nel rispetto dell'accordo con ministero e Autostrade per fare prima possibile. Non abbiamo altra strada». Domenica intanto si paventa una protesta-tris.

Thomas Delbianco

