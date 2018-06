La Questura all'ex Intendenza ma i tempi sono un rompicapo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO La verità sulla nuova Questura. Ci sono ancora diversi tasselli che devono andare al loro posto prima di partire coi lavori. Di sicuro si farà nel complesso dell'ex Intendenza di Finanza.Questo per sgombrare il campo anche rispetto a chi la vorrebbe in altri palazzi. Ieri mattina una riunione in Prefettura assieme ai dirigenti dell'Agenzia del Demanio, i vertici della Soprintendenza ai beni architettonici e ovviamente le forze dell'ordine interessate, oltre al Comune di Pesaro. Il cronoprogrammaI tempi si sono allungati...