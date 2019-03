La pulizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I volontari si spostanonella zona del portoTorna oggi l'appuntamento, il sesto per la precisione, con PuliAmo Pesaro, l'iniziativa sostenuta da un gruppo di volontari, sempre più numeroso, che si prende cura di alcuni luoghi di Pesaro, soprattutto le spiagge. Questa mattina l'appuntamento è nella zona del porto, precisamente alla società canottieri, dalle 9.30 alle 12. Ci vorrà presentarsi si deve ritrovare in Calata Caio Duilio 101 dotato di guanti, scarpe comodi e sacchi per raccogliere i rifiuti. Basta poco per partecipare e condividere...