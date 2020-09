La Protezione civile in campo per gli elettori in quarantena

PESARO Il voto a domicilio per i pazienti positivi in quarantena domiciliare, è stato garantito a Pesaro e nel resto del territorio, grazie all'impegno dei nostri volontari di protezione civile, coordinati da Ugo Schiaratura per la raccolta delle schede. Il percorso attivato fa capo al Dipartimento di Prevenzione Asur, che nei giorni precedenti all'election day, aveva già comunicato a ufficio elettorale del Comune e Protezione Civile, gli elenchi con i soggetti o nuclei attualmente costretti alla quarantena. Tutte le schede contenenti il voto del referendum e delle regionali, confluiscono in questo caso al seggio 84, seggio speciale attivato al presidio ospedaliero San Salvatore. Volontari impegnati anche questa mattina per completare la raccolta dei voti dalle famiglie in isolamento. Come funziona: dagli elenchi forniti dal Dipartimento Asur risultano circa 200 soggetti in quarantena per il Comune di Pesaro e il resto del vicino hinterland, ma solo pochi hanno aderito al servizio del voto a domicilio. Sei volontari in forza con due squadre. Nella prima giornata di ieri sono stati circa una trentina i soggetti raggiunti a domicilio nei Comuni di Pesaro, Fano, Mondolfo, Gradara e Gabicce. Altre schede di voto rimanenti dovranno essere raccolte oggi e una squadra di volontari sarà attiva per il seggio mobile a Sant'Ippolito e sempre nella zona di Marotta-Mondolfo. «I numeri dei soggetti da raggiungere, sono stati più bassi di quanto inizialmente si ipotizzava commenta Ugo Schiaratura ma chi non è compreso in questi elenchi resi noti dalla Prefettura, non potrà ormai più votare. Tutto comunque pare abbia funzionato. Le regole a cui devono attenersi i nostri volontari per la propria sicurezza e quella altrui, sono chiare e scrupolose. Ogni dispositivo di protezione individuale è stato fornito da Asur ai volontari in servizio. Quando si entra nell'abitazione di un positivo per ritirare la scheda di voto, sono completamente bardati. All'uscita da ogni abitazione il kit viene riposto in un sacco apposito e prima di raggiungere l'abitazione successiva, devono rivestirsi di nuovo. A ogni volontario è stata consegnata un' urna dove infilare la scheda e ogni urna va poi consegnata al termine del servizio a domicilio, al seggio attivo in ospedale».

