LA PROTESTA

PESARO «Prenotazioni cancellate e cibo da buttare, almeno la domenica andava salvata. Ora ci proviamo con l'asporto e il delivery, ma non è facile andare avanti così, ormai non abbiamo più gli occhi nemmeno per piangere», dicono i ristoratori. Ultimo caffè amaro per i baristi: «Avevamo rispettato tutte le regole mettendoci in sicurezza». E la Confcommercio chiede a chi oggi aveva prenotato un tavolo al ristorante, un aiuto per le attività: «Non disdite, portate il pranzo a casa». Si aspettavano prima o poi l'arrivo di nuove restrizioni. Ma non così dirette. E non così immediate. Il sabato mattina, ultimo giorno di lavoro a contatto diretto con il pubblico, per i gestori di bar e ristoranti della città, inizia con un umore misto di rabbia e amarezza.

Doggia gelata

A partire da oggi le Marche entrano in zona arancione e le ripercussioni della nuova stretta sono tutte per loro: la cena era già stata bandita dal precedente Dpcm, e dalla successiva zona gialla con la chiusura alle ore 18, ma ora niente più pranzi serviti al tavolo. E niente più caffè al banco o seduti dentro i locali. Stessa cosa per pasticcerie e gelaterie. Per tutte queste attività di somministrazione alimenti e bevande restano consentiti l'asporto e il delivery dalle 5 alle 22, ora in cui inizia il coprifuoco. L'umore è pessimo, basta fare un giro per via Passeri, una delle zone del food, per rendersene conto. «Speravamo di poter salvare almeno la domenica - dice Laura, che gestisce il ristorante Toccata e Fuga insieme a Giacomo - durante la settimana abbiamo acquistato il materiale per il pranzo domenicale, al quale avevamo già prenotati. Al di là delle cancellazioni dei tavoli, anche il cibo andrà sprecato. Ci aspettavamo che prima o poi arrivassero altre restrizioni, ma non in questo modo. Ormai non abbiamo più nemmeno gli occhi per piangere, bisogna reinventare ogni volta una cosa nuova. Così non è facile andare avanti». Al Rossini Bistrot non hanno visto la zona arancione come «un fulmine a ciel sereno, perchè il cielo non è sereno. Prima o poi il fulmine ce lo aspettavamo, ci adatteremo anche a questo cambiamento - afferma la titolare Eliana - Bisogna mettere un po' di creatività e di ottimismo, altrimenti la situazione è deprimente. Ma bisogna anche cercare di reagire nel migliore dei modi. Avevamo già diverse prenotazioni e abbiamo dovuto disdire. Ci impegneremo di più nel delivery e nell'asporto, mettiamola così». Massimo Sorbini del Bar Antaldi si aspettava ulteriori restrizioni «più avanti, non oggi, non così all'improvviso. I dati riportati sulle prime pagine dei giornali parlavano di una regione sotto controllo, quantomeno la nostra zona del Pesarese. Io resterò aperto come tabacchi e monopolio, per i caffè l'asporto e le consegne a domicilio li facevo già nel lockdown di primavera, tornerò a farli».

La delusione

A Pantano Marco Mercuri, titolare del bar Dario, ricorda «l'impegno per mettere in regola il locale con tutti i protocolli di sicurezza, che hanno comportato anche un dispendio economico». E anche la sua attività ripartirà con l'asporto. Il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti si è appiccicato al telefono subito dopo la comunicazione della zona arancione, contattando buona parte della giunta regionale, a partire dal presidente Acquaroli, tutti gli assessori eletti in provincia, Baldelli, Aguzzi Carloni, fino a Castelli. Varotti ha tentato di posticipare a lunedì l'obbligo di chiusura per bar e ristoranti. Niente da fare: «Purtroppo la chiusura ministeriale e gli indici forniti dall'Istituto Superiore di Sanità hanno impedito di raggiungere questo obiettivo minimo. Mi spiace immensamente per imprese e associati che certamente non meritavano tale imposizione».

Lo sforzo

La vice direttrice Confcommercio Agnese Trufelli chiede uno sforzo ai consumatori, «se avevate prenotato un pranzo al ristorante, non disdite la prenotazione, chiedete che si possa consumare con asporto comunque, aiuterete così il ristorante a limitare le perdite». E uno sforzo ai ristoratori: «Attivate da subito un servizio di consegna a domicilio o d'asporto efficiente per il mancato pranzo domenicale in presenza».

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

