PESARO L'annuncio girava dal giorno prima anche sulle pagine social come comunicazione di servizio: L'Asur informa che per quanto riguarda il centro sociale Monaldi di Pesaro la seduta vaccinale del 18 marzo è annullata e che le prenotazioni saranno automaticamente rielaborate e comunicate agli interessati senza necessità di nuova prenotazione. Ma qualcosa nel meccanismo deve essersi inceppato, fatto sta che il centro Monaldi ieri era chiuso ma molti degli anziani over 80 che avevano calendarizzato la dose vaccinale non erano stati informati e così in tanti si sono ritrovati di fronte alla sede di via del Novecento con l'ingresso sbarrato e un cartello apposto alla cancellata che informava gli utenti in lista di una prossima chiamata.

Inevitabili le proteste che si sono scatenate soprattutto sui social con l'immagine simbolo di una signora in carrozzina ferma davanti all'ingresso. Intorno già notte. Erano le 19. «Una vergogna» ha scritto l'accompagnatore. Ma prima di lui ci sono stati altri: «Ma volete avvisarci?». E ancora: «Abbiamo preso un permesso di lavoro. Nessun rispetto». Una situazione così che torna a ripetersi a distanza di pochi giorni dallo stesso disguido, e anche questa volta, una ventina di anziani ottantenni soli o accompagnati, si sono presentati senza aver ricevuto una preventiva comunicazione. Disagi e disguidi questi raccolti dall'associazione Auser provinciale, che ha cercato di superare le criticità in concerto con il Distretto sanitario, ma senza ottenere dall'ente regionale risposte certe. Il disguido: è l'associazione Auser di Gradara con la referente Patrizia Mascarucci insieme al presidente provinciale Massimo Ciabocchi, a portare all'evidenza i disagi di ieri.

Scrive Mascarucci sulla pagina di Auser Gradara: «Sia lunedì 15 che oggi (ieri per chi legge ndr) il centro era chiuso, c'erano circa 25 persone in attesa. Non si possono far spostare persone anziane, già in difficoltà, per nulla e lasciarle in sospeso senza conoscere le motivazioni della chiusura. Come associazione Auser Gradara chiediamo di sapere cosa sta succedendo perché le persone sono in ansia. Anche la sede non è adeguata perché le persone devono aspettare all'aperto, sotto la pioggia e al freddo. Le vaccinazioni a domicilio e per i disabili non sono ancora iniziate. Come associazione ci siamo attivati per le prenotazioni ed, ove possibile, per il trasporto al centro vaccinazioni. La responsabile del Distretto sanitario Elisabetta Esposto, per ovviare alle carenze di personale, anche amministrativo, avrebbe richiesto l'aiuto delle due principali associazioni Auser e Ancescao per collaborare sulle modalità di prenotazione. E' il sistema regionale però a funzionare al rallentatore. «Una situazione che conferma le carenze di personale con cui si trova a convivere anche il Distretto, suo malgrado riferisce il presidente Auser Ciabocchi l'associazione già collabora per un aiuto alle prenotazioni e per il trasporto degli anziani. Viste alcune mancate comunicazioni o difficoltà a prendere la linea con il numero verde, è stato richiesto un aiuto alla direttrice del Distretto, chiedendo se fosse possibile riuscire a gestire più di dieci utenti da prenotare ogni volta. La piattaforma e il sistema Poste ci è stato confermato, non consente di gestire neppure attivando più linee telefoniche per sedi Auser, oltre le dieci prenotazioni . Motivo questo, per cui non sempre la comunicazione di sospensione della seduta arriva poi alle famiglie e agli anziani».

Intanto è arrivata ieri sera comunicazione ai volontari di Protezione civile e Croce Rossa: il centro Monaldi sarà chiuso in via definitiva dal 26 marzo per le operazioni di trasferimento alla sede unica interna allo Spazio Iper Conad. Anche la giornata di domenica pare sia sospesa.

