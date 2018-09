CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAPESARO «I fondi delle periferie non si toccano». E' il messaggio lanciato dal sindaco Matteo Ricci ieri mattina in occasione della manifestazione davanti al Monumento alla Resistenza, il cuore del degrado. Insieme a lui, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, diversi rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati, esponenti politici locali di centrosinistra, ma pochi cittadini presenti come fa notare qualche esponente dell'opposizione.La strategia«La Camera sblocchi i finanziamenti che ci spettano, come da...