CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTAPESARO È arrivato l'autunno e presto arriverà il freddo, ma non tutti i bar e ristoranti del centro possono chiudere i dehors. Il regolamento non è stato rivisto e la Sovrintendenza non ha ancora incontrato Comune e associazioni. Le rinunce«Alcune attività vorrebbero installare i gazebo esterni, ma non lo fanno, perchè ci sono difficoltà in questo piano», dice Ippaso. Dopo un primo assaggio di autunno nella giornata di San Terenzio, le temperature inizieranno a farsi ancora più rigide a partire da oggi, con una discesa...