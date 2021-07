LA PROFILASSI

PESARO Camper itineranti in viaggio dal litorale all'entroterra per sensibilizzare alla vaccinazione soprattutto le persone dai 18 ai 35 anni e raggiungere anche gli over 60 non ancora vaccinati. Ora la proposta della Regione Marche prende forma anche a Pesaro. Mrcoledì si è tenuto il primo incontro operativo in Area vasta 1, coordinato dal direttore generale Romeo Magnoni, che ha visto la partecipazione del Dipartimento di Prevenzione e dell'Anagrafe vaccinale, oltre ai direttori dei tre Distretti sanitari di Pesaro, Fano e Urbino. Seppure siamo ancora in una fase embrionale di questa nuova campagna vaccinale itinerante, l'organizzazione ipotizzata dalla direttrice del Distretto di Pesaro, Elisabetta Esposto, dovrà nelle prossime settimane ottenere il via libera di Asur Marche e del Servizio Salute. Sì a camper vaccinali in giro per il territorio ma a condizione che la campagna estiva non coinvolga solo i luoghi di aggregazione giovanile o della movida, ma tutto sia organizzato tenendo ben presente la situazione epidemiologica e le coperture vaccinali Comune per Comune, privilegiando certamente una fascia di età giovane. Non è ancora stato reso noto dalla Regione il numero di camper a disposizione per ogni Area Vasta, ma il criterio emerso al tavolo operativo, parte da una considerazione logistica imprescindibile: no allo spreco di forze e dosi vaccinali, sì ad una campagna informativa e mediatica organizzata dalla sanità territoriale con il supporto delle Amministrazioni locali.

La proposta

«Prima ancora di organizzare logistica e personale sanitario dedicato, che viaggerà sui camper spiega Esposto occorre attraverso Anagrafe vaccinale e Servizio Salute, disporre di un'analisi dettagliata dei Comuni nel proprio Distretto sanitario di appartenenza, che mostri le fasce di età attualmente in corso di vaccinazione, oltre a verificare con il Dipartimento di Prevenzione le zone e i Comuni divisi fra litorale e hinterland, dove la copertura vaccinale è più bassa o dove la stessa percentuale di giovani vaccinati è al di sotto della soglia prevista. Una cosa è certa, la campagna mobile non potrà toccare tutti i Comuni della provincia ma andrà seguita una scala di priorità proprio per non disperdere forze ed efficacia».

Over 60 e giovani

«Per implementare la copertura vaccinale anche della fascia ultrasessantenne prosegue la dottoressa Esposto - il camper potrebbe coprire le frazioni dell'hinterland pesarese o i centri dell'entroterra ma con destinazione finale nei Comuni dove la percentuale di non vaccinati è più alta nella fascia di mezza età. In questo caso la nostra presenza può rassicurare e fare da traino sulla popolazione. Completamente diversa sarà invece l'organizzazione delle vaccinazioni itineranti fra giovani e nelle zone di ritrovo della movida estiva. Per prima cosa la sanità sul territorio impegnata nella campagna vaccinale mobile cerca la collaborazione delle Amministrazioni locali.

Il coinvolgimento

Dovranno essere coinvolti gli assessorati a Sport, Servizi Educativi e Socialità, oltre a collaborare con le associazioni giovanili e musicali. L'obiettivo è arrivare preparati per una campagna spot realizzata magari con la collaborazione di giovani talenti, sportivi e non, oppure di influencer e blogger social, che possano fare da testimonial insieme agli amministratori locali, incentivando la partecipazione. Il camper vaccinale potrebbe restare nella location scelta, se parliamo di centri più grandi, per tre o quattro giorni a rotazione, spostandosi da un luogo all'altro, mentre per la fascia giovane il target partirà dai 18 anni, anche qui iniziando dai Comuni dove più bassa è l'adesione alla vaccinazione sopra i 20 anni».

Letizia Francesconi

