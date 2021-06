La profilassi in farmacia Stop, non ci sono le fiale

IL RINVIO

FANO La confusione che a livello nazionale e non solo regna sulle vaccinazioni e in particolare sulle seconde inoculazioni si riverbera sui territori soprattutto sul fronte dell'incertezza che riguardi i rifornimenti.

Lo slittamento

Slitta infatti per cause di forza maggiore la partenza delle vaccinazioni presso le farmacie marchigiane, comprese quelle gestite da Aset Spa. L'Agenzia regionale sanitaria ha infatti comunicato che, per motivi tecnico-amministrativi, la distribuzione delle dosi di vaccino che sarebbero dovute arrivare per la settimana in corso non arriveranno prima del prossimo 25 giugno. Una situazione che chiaramente riguarda tutto il territorio regionale e che su Fano però verrà rimodulata. Partiranno dunque in ritardo per ragioni non dipendenti da Aset Spa le vaccinazioni presso la farmacia comunale all'interno del centro commerciale FanoCenter di via Luigi Einaudi 30. Un servizio particolarmente atteso, come dimostra il sold out' registrato in poche ore: sono ben 96 le persone che si sono già prenotate. Tutti, annullati, dunque, gli appuntamenti fissati per giovedì 17, martedì 22 e giovedì 24 giugno.

Gli interessati

Gli utenti prenotati verranno comunque ricontattati al numero di cellulare comunicato durante la prenotazione, per metterli a conoscenza dell'annullamento del loro appuntamento, ma anche per far sapere loro che verranno richiamati prioritariamente da Aset Spa non appena la Regione Marche assicurerà la regolare distribuzione delle dosi.

I nuovi appuntamenti

A quel punto verranno fissate le nuove date, con i relativi orari, per l'inoculazione dei vaccini. Lo ha comunicato la setssa Aspes Spa per informare le persone interessate da questo stop che si spera sia provvisorio e presto superabile.

