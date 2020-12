LA PREVENZIONE

PESARODopo giorni di preparativi e organizzazione delle operazioni, oggi si parte con lo screening di massa. Alle 8 si apriranno i cancelli dei tre siti di Pesaro, e due di Urbino, nei quali verranno effettuati i temponi antigenici rapidi alle persone che vorranno sottoporsi (forma volontaria e gratuita tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino al 23 dicembre). Quella di ieri è stata una giornata di verifiche nei tre punti screening cittadini, con un sopralluogo dei tecnici comunali coordinati dall'assessore Enzo Belloni, alla Vitrifrigo Arena, poi al Campus per chiudere al Santa Marta. «Abbiamo concluso nel tardo pomeriggio - spiega Belloni ieri affiancato da Ugo Schiaratura della protezione civile - l'organizzazione è pronta, la macchina è oliata. Le strutture sono allestite, con percorsi separati per le scuole. Chi si sottoporrà allo screening non incontrerà il personale scolastico nè gli studenti impegnati nei laboratori. Anche i parcheggi sono separati, per cui le polemiche della vigilia non fanno testo». Ieri pomeriggio sono stati consegnati alla protezione civile i 24mila kit di test destinati alla sola Pesaro. E in mattinata anche il preside del Liceo Scientifico Marconi Riccardo Rossini ha effettuato un controllo, insieme ad alcuni operatori comunali e ai vigili urbani, negli spazi dell'istituto che dirige, i quali ospiteranno lo screening per il tracciamento dei positivi al Covid.

La mobilitazione

«La nostra è una struttura pubblica - dice Rossini - se possiamo dare una mano, sicuramente lo facciamo. Abbiamo individuato un'area che sarà riservata ai pazienti e agli operatori sanitari. E ci sarà un limite invalicabile per gli studenti che stanno frequentando i laboratori all'interno del liceo, tutto avverrà in sicurezza». Oltre a tutta la parte sanitaria, ci sarà una grande mobilitazione dei volontari per gestire logistica, flussi ed evitare assembramenti. I volontari impegnati saranno circa 120 tra uomini e donne della Protezione Civile e quelli dei Quartieri, ai quali si aggiungono i 50 della Croce Rossa che gestiranno i siti dell'Alberghiero e Vitrifrigo Arena. Saranno spalmati su due turni del mattino e del pomeriggio Inoltre, i ragazzi dell'Alberghiero si sono resi disponibili per preparare cibo ai volontari, distribuito dalla Protezione Civile, nel progetto sostenuto dalla Banca di Pesaro. Primo passaggio, la compilazione direttamente sul luogo dello screening o il ritiro del modulo apposito di accettazione che oltre al sito di Asur e Comune, si potrà trovare stampato e pronto direttamente in farmacia, a disposizione degli utenti. L'obiettivo è mappare almeno 28 mila cittadini residenti a Pesaro e hinterland e 8 mila cittadini urbinati. I circa 100 operatori Asur impegnati nello screening di massa verranno suddivisi in varie postazioni. Ci vorranno 15-30 minuti per ottenere la risposta. Chi avrà un primo esito positivo, verrà isolato in un'area separata e di accoglienza all'interno della Vitrifrigo o delle due scuole e sottoposto immediatamente al tampone molecolare.Dovrà attendere 24-48 prima di essere ricontatto a domicilio dall'Asur per il risultato definitivo: dal momento di rilevazione della positività al test, dovrà entrare in isolamento fiduciario.

Il memorandum

La città è stata divisa in tre zone, ognuna delle quali farà riferimento ad uno dei siti: alla Vitrifrigo Arena si recheranno i cittadini che risiedono a Soria/Tombaccia, Vismara/Cattabrighe, San Bartolo, Villa Fastiggi/Villa Ceccolini, Borgo S. Maria/Case Bruciate. Al Campus scolastico andrà chi abita a Pantano, Villa S. Martino, 5 torri/Celletta/S.Veneranda, Colline, Monteciccardo. Alberghiero S. Marta sarà a servizio dei residenti nei quartieri di Centro, Mare/Porto, Muraglia/Montegranaro. Il Campus sarà dedicato anche a tutte le persone con disabilità, a prescindere della residenza. Non devono recarsi presso i punti di screening coloro che hanno iniziato un percorso di controllo. Sono inoltre esclusi coloro che sono già positivi (che devono mantenere la quarantena), i bambini sotto i 6 anni, coloro che hanno malesseri o sintomi influenzali.

Thomas Delbianco

