LA PREVENZIONE

PESARO Tornano a crescere anche nel Pesarese i numeri dei contagi e dei positivi, soprattutto fra giovanissimi e over 40, che accedono ai punti drive test aperti sul territorio e, se sintomatici, vengono presi in carico a domicilio dai medici di continuità assistenziale Usca. Sono in particolare persone non ancora vaccinate o che hanno ricevuto solo la prima dose. L'appello corale a vaccinarsi o completare il ciclo, mai come in questo momento è fondamentale, e arriva dalla dottoressa Elisabetta Esposto, direttrice del Distretto sanitario e dai medici di famiglia riuniti nelle équipe territoriali. La previsione di qui ad una settimana, sulla base del report dei sanitari di Area Vasta 1, vede un aumento quasi esponenziale dei soggetti prenotati o in via di prenotazione ai punti drive per il test rapido. Anche i medici di continuità Usca, coordinati da Gregorio Bucci, si dividono fra visite a domicilio di positivi, vaccinazioni di fragili da completare e il presidio in Guardia medica.

Drive test

«Nell'ultima settimana abbiamo raggiunto in poco tempo il raddoppio dei pesaresi che accedono ai drive aperti per la verifica del tampone commenta la dottoressa Esposto numeri che si stanno progressivamente rialzando, dopo oltre due settimane con casi molto limitati di positività e di prese in carico dalle Usca. Nella settimana dal 12 al 19 luglio, i punti drive Pesaro-Fano e Urbino, hanno raggiunto i 250-300 soggetti, che si sono presentati per il tampone rapido per inizio o fine della quarantena, ma se si guardano già i numeri dei prenotati dal 20 al 24 luglio ci sono in lista già 200 prenotati fra il punto drive di Urbino e il punto di Pesaro-Fano con 161. Ciò significa, che nei prossimi giorni, se questo è il trend delle richieste sul territorio inoltrate ai Distretti sanitari da medici di famiglia e unità Usca, potremo avvicinarci al raddoppio arrivando a un carico generale per le sedi drive, che potrebbe sfiorare o toccare i 400 pesaresi in lista per il tampone. Stiamo parlando soprattutto di rientri dalle vacanze. Classi di età media in lista, 22/25 anni, fino agli over 40. Resta quindi evidente un aumento che ricade su medici di famiglia e sui Distretti sanitari, di tutta l'attività di monitoraggio e presa in carico di sintomatici rispetto invece ad una ospedalizzazione ridotta al minimo».

Medici di famiglia e Usca

Si dice preoccupato il dottor Gino Genga, coordinatore dell'équipe territoriale di Fano. «La casistica e i numeri che negli ultimi giorni siamo tornati a vedere a livello nazionale osserva rispecchiamo anche il progressivo aumento in provincia e nei territori di confine. Ecco perché anche per noi medici di base è facile prevedere un aumento delle positività, che nei prossimi 10/14 giorni rischia di diventare esponenziale. L'invito per tutti è vaccinarsi il prima possibile oltre a non rimandare la seconda dose per il completamento del ciclo vaccinale. Per fare un esempio, proprio negli ultimi giorni ho un positivo in due nuclei familiari, costretti all'isolamento e parliamo della fascia di età attualmente più a rischio di contagio o di trasmissione, 20-40 anni. In entrambi i casi sono positivi non vaccinati e con sintomi per fortuna curabili direttamente al domicilio. Com'è evidente non è solo un fenomeno nazionale o che tocca altre realtà, ma i nuovi positivi che stiamo riscontrando sono sempre più spesso fra i non vaccinati, giovani sì, ma in alcuni casi anche all'interno dello stesso nucleo familiare».

L'appello

Anche Gregorio Bucci, medico coordinatore delle unità Usca Pesaro è di nuovo in affanno. «Dagli ultimi tre giorni commenta siamo tornati a ricevere nuove richieste di presa in carico, per ora in media 6 al giorno, ma questo basta a farci riflettere e la pressione potrebbe salire rapidamente. A questo si aggiunge poi il problema ormai latente ma acuito nel periodo estivo del calo di personale. Come altri colleghi parte dell'Usca, prestiamo servizio anche in Guardia medica e proprio la sede di Pesaro in questo momento, si trova sotto organico con un carico di lavoro che inevitabilmente in termini di ore e medici specializzandi in servizio aumenta acuendo i disagi».

Letizia Francesconi

