LA PREVENZIONE

PESARO Si rimette in moto la campagna vaccinale per over 80 e docenti, dopo il via libera per AstraZeneca. Modificata l'agenda vaccinale, riprogrammata da Area Vasta 1, e aggiornata con le nuove date per consentire di recuperare centinaia di utenti. La direzione Asur in concerto con il direttore di Area Vasta 1 Romeo Magnoni, ha affidato al servizio unico Cup il sistema di nuova programmazione del calendario vaccinale. A fare il punto è il direttore del servizio, Stefano De Angelis. Il recupero: sono 800 al punto vaccinale di Pesaro, gli utenti fra over 80 e personale scolastico da recuperare a seguito dei giorni di chiusura del Monaldi, mentre un migliaio sono da recuperare al Codma.

L'agenda

Per Pesaro, osserva il dottor De Angelis, la seduta sospesa del 18 marzo verrà recuperata il 31, ma non al centro Monaldi bensì alla nuova sede vaccinale all'ex Ristò. Per il punto Codma di Fano invece le sedute saltate del 16 e 18 marzo sono state riprogrammate più avanti dal 2 al 5 aprile. Nel giorno del caos del 12 marzo e l'effetto psicosi per AstraZeneca , dagli elenchi nominativi consegnati al servizio Cup, risultano 130 soggetti, che seppure prenotati hanno rifiutato la prima dose. Di questi, chi non si è presentato verrà reinserito mentre chi si è presentato e poi ha rifiutato, se vorrà ricevere la dose dovrà prenotarsi di nuovo sul portale Poste. Cosa cambia: domani si terrà al Monaldi, la prima giornata di ripartenza con le dosi di Pfizer e di AstraZeneca. Una lista di 811 nominativi fra anziani, fragili e personale scolastico, spalmati fra mattino e pomeriggio. Non è possibile sapere preventivamente quanti di loro riceveranno AstraZeneca anche perché la direzione di Area Vasta 1 insieme ai responsabili del Dipartimento di Prevenzione Eugenio Carlotti e Augusto Liverani, ha deciso un necessario cambio di passo, rispetto alle modalità finora utilizzate.

La valutazione

Sarà il medico Asur della sede stessa, incaricato dell'anamnesi a valutare dalla scheda clinica con l'elenco dei medicinali assunti o le eventuali patologie, se per quel soggetto sia indicato Pfizer oppure si possa comunque somministrare AstraZeneca. Prima la valutazione clinica, poi la scelta del vaccino più idoneo. Una modifica necessaria questa, che Asur e Dipartimento hanno intrapreso con l'obiettivo di non sprecare alcuna fiala vaccinale, tenendo conto che, nonostante il pronunciamento di Ema che giudica AstraZeneca efficace e sicuro, l'effetto mediatico potrebbe ancora creare confusione e timori su una buona fetta di anziani o insegnanti, che alla chiamata vaccinale potrebbero rifiutare la dose. «Considerando che il 12 marzo oltre 100 pesaresi in lista non si sono vaccinati - osserva il responsabile del Cup - ora questa modifica nella valutazione clinica, permette un filtro in più e una maggiore tranquillità per la cittadinanza».

Disabili dal primo aprile

Da oggi e fino al termine della seconda fase, gli operatori del Cup effettueranno solo chiamate telefoniche agli utenti prenotati. Per ora niente più conferme o disdette delle seduta tramite sms. «Non è escluso - tiene a precisare il dottor De Angelis - che ritorneremo a una modalità di invio sms, ma in questa fase e dopo l'affidamento Asur al centro servizi unificato per la gestione delle prenotazioni, si prosegue con sole chiamate vocali per tutte quelle sedute sospese nelle tre sedi vaccinali territoriali, che possono ora riprendere. In questo modo si cerca di ovviare ai disguidi di quanti, soprattutto fra anziani, non sono stati ricontattati o non hanno ricevuto il messaggio di conferma, disdetta o la nuova data di prenotazione». Da sottolineare, infine, che i disabili potranno prenotarsi dal primo aprile tramite il proprio medico di base (salvo nuove disposizioni).

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA