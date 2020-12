LA PREVENZIONE

PESARo Screening rapido di massa su base volontaria, conferenza ieri fra Regione, Asur Marche e sindaci di Area vasta, chiarificatrice per l'organizzazione della campagna dal 18 al 23 dicembre. Al termine del confronto in videoconferenza, il sindaco Ricci ha annunciato le nuove sedi ritenute più idonee. Per questo oggi sarà una giornata di sopralluoghi a partire dalla Vitrifrigo Arena, Campus scolastico, palestra del Basket giovani in viale Trieste e la palestra esterna dell'istituto Alberghiero Santa Marta. Impegnati, tecnici, sanitari del Distretto di Pesaro e Protezione civile, ai quali spetta la scelta definitiva dei punti prelievo che devono unire spazio e logistica a beneficio dei vari quartieri e zone periferiche della città e del suo hinterland.

Modalità

Nieente prenotazione per eseguire il tampone rapido in 15 minuti , ma sarà sufficiente la tessera sanitaria, un documento di riconoscimento e la compilazione di un modulo scaricabile dal sito della Regione, del Comune stesso o che verrà distribuito dai volontari, direttamente al punto prelievo più vicino alla propria residenza. Ad anticipare tempi e modi, il sindaco Ricci. «Tampone rapido su base volontaria, sono esclusi i bambini fino a 6 anni, chi ha già contratto il virus, quindi ha sviluppato una prima immunità, e chi presenta sintomi. Per tutte queste categorie resta in vigore il checkpoint aperto a Villa Fastiggi per i normali tamponi molecolari. Gli orari per sottoporsi allo screening di massa sono dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Divideremo i pesaresi che aderiranno in base al quartiere di appartenenza e nei prossimi giorni, verrà indicato ai cittadini il luogo preciso in cui recarsi. Quanti poi risulteranno positivi all'antigenico, verranno indirizzati per fare il tampone molecolare, e avere la conferma o meno della positività. E' questa un'opportunità necessaria di prevenzione per il tracciamento di possibili contagiati». Va tenuto in considerazione che gli spazi individuati e oggetto dei sopralluoghi , dovranno essere prevalentemente al coperto perché i kit antigenici hanno bisogno di certe temperature indoor e outdoor per essere efficaci. Nuovi sopralluoghi: la quadra, si spera definitiva, è stata raggiunta nelle ultime ore.

I numeri

L'Arena Vitrifrigo è la prima scelta. Del resto questa opzione era già stata indicata dall'Area Vasta 1 ma resta da capire come verranno suddivisi i comparti interni, fermo restando la possibilità di avere più ingressi e uscite. Per la sua stessa logistica, l' Area Vasta 1 con il direttore Magnoni, ipotizza di realizzare all'interno della struttura due punti insieme e funzionanti per fare quanti più test possibile. Restano poi le nuove palestre da valutare. A Urbino previsti invece due punti: il palazzetto dello sport e il bocciodromo. L'Area Vasta 1 ha indicato 70-80 operatori di personale sanitario da impiegare, a cui si aggiungono medici volontari di medicina generale in pensione e infermieri specializzandi o freschi di laurea.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

