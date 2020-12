LA PREVENZIONE

PESARO Screening antigenico ai pesaresi, è corsa contro il tempo per acquisire le disponibilità di personale sanitario e volontario necessario nei punti prelievo messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, aperti dal 18 al 23 dicembre prossimi. Una macchina, che per funzionare avrà bisogno di 100 operatori medico-sanitari come indicato dall'accordo regionale fra Asur Marche e Area Vasta 1. Oggi la Conferenza dei sindaci di Area vasta presieduta dall'assessore regionale alla Salute Saltamartini, a cui parteciperà in video anche il sindaco Matteo Ricci, ed entro martedì della settimana entrante dovrà essere definito il piano di azione per dare avvio alla campagna di drive di massa a Pesaro e Urbino.

Dei cinque punti individuati e ufficializzati però dal Comune, l'opzione ritenuta a livello regionale più praticabile fin da subito, è l'utilizzo della struttura della Vitrifrigo Arena. Resta infatti da sciogliere ancora il nodo dei punti prelievo effettivamente più adeguati, pronti per essere utilizzati. Su due dei cinque già indicati ci sono problemi tecnici, che Amministrazione comunale e Protezione civile, dovranno sottoporre all'attenzione della sanità regionale. Potrebbero per questo non rientrare nei criteri previsti per eseguire uno screening di massa in sicurezza, le palestre comunali nel quartiere Celletta e la palestra Carducci, in centro storico. Intanto, il direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni, ha avviato in concerto con l'assessorato regionale alla Salute una mappatura del personale, mentre Croce Rossa Pesaro, dà la propria disponibilità. Il personale: si sta definendo in queste ore, ha rimarcato Magnoni, la dotazione necessaria, raccogliendo le adesioni e le disponibilità che stanno arrivando via via, comunicate alla direzione Asur Marche. Si cercano 18 unità di personale. E' questo il fabbisogno che dovrà garantire anche la nostra Area Vasta 1, tale da coprire i punti per i test di massa attivati a Pesaro. E' compito di Asur e Area Vasta fornire infermieri e medici, le prime unità per eseguire materialmente il test rapido antigenico a quanti accederanno su base volontaria, e medici per la lettura del test stesso e il caricamento dei dati in piattaforma. Anche Croce Rossa, conferma il presidente Cri Pesaro, Antonio Brancadori, ha dato la propria disponibilità al direttore Magnoni, ma restano da definire i dettagli pratici e operativi. «Crediamo di garantire su sei giornate di test di massa commenta Brancadori una decina di volontari al giorno mettendo complessivamente a servizio della macchina, dai 40 ai 50 nostri operatori volontari. Attendiamo la decisione ultima delle location e un nuovo confronto. Dovremo infatti capire, e questo farà la differenza, se logisticamente nei punti prelievo, lo screening avverrà al coperto oppure in alcuni spazi esterni, che per noi significherebbe trovare l'attrezzatura e le tensostrutture adeguate, di cui almeno al momento abbiamo una disponibilità solo limitata, visto l'utilizzo di tre nostre tende al presidio ospedaliero San Salvatore.

I volontari della Croce Rossa avranno comunque una funzione di accoglienza nell'indirizzare gli utenti in arrivo verso i percorsi in modo tale da non creare situazioni di assembramento, e supportare materialmente la fase di registrazione con tessera sanitaria». Nel frattempo c'è chi presenta un'interrogazione in Regione per includere nello screening di massa del 18 dicembre anche il Comune di Fermignano dove nelle ultime settimane si è evidenziata una recrudescenza di positivi, anche se la curva negli ultimi giorni sembra essere in calo. L'interrogazione è stata presentata dalle consigliere regionali 5 Stelle Marta Ruggeri e Simona Lupini. «In data 6 dicembre - si legge - il consiglio comunale di Fermignano, a causa di un importante aumento dei contagi da Covid19 sul proprio territorio, ha inviato al presidente della Giunta Regionale delle Marche Francesco Acquaroli la richiesta di includere sin da subito anche il Comune di Fermignano nella campagna di screening di massa che la Regione Marche attiverà».

«Rilevato - prosegue - che la richiesta è stata accordata con la dirigenza dell'ufficio igiene e prevenzione dell'Area Vasta 1, che i contagi rilevati sono 4 volte superiori a quelli dei Comuni limitrofi a parità di popolazione, che Fermignano è un polo industriale importante che raccoglie migliaia di lavoratori provenienti dai Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, chiediamo se la Regione Marche intenda dare attuazione alla richiesta del consiglio comunale di Fermignano». Intanto anche ieri nelle Marche sui 323 positivi molecolari trovati, il numero più alto, 147, è riferito alla provincia di Pesaro.

