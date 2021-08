LA PREVENZIONE

PESARO «Richieste che si fanno insistenti, in alcuni casi pressanti, rivolte ai medici di base per soggetti, che a vario titolo, chiedono una certificazione di esonero dalla vaccinazione». Così interviene il presidente dell'Ordine dei medici Paolo Maria Battistini. Una tendenza questa riferisce, che se diffusa e radicata, finirebbe per pesare e non poco, sui medici di famiglia e sul lavoro della medicina di base. Una questione che l'obbligo del Green pass ha acuito. Sono soprattutto insegnanti, educatrici, personale amministrativo o collaboratori nella scuola e nella sanità, oltre a infermieri e farmacisti quei soggetti che si rivolgono al proprio medico curante per una certificazione di esonero dal vaccino, ognuno per proprie personali motivazioni.

Primo step

Il primo step passa necessariamente dal medico di famiglia. Successivamente viene coinvolto il Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica dell'Area Vasta 1, l'unico organismo chiamato ad esprimersi e decidere se validare o meno per comprovati motivi una certificazione di esonero. Spiega il dottor Augusto Liverani direttore del Dipartimento di Area Vasta 1: «Sono gli stessi medici di famiglia a riferire di richieste trasversali ma quasi quotidiane, di soggetti ai quali è richiesto l'obbligo di presentare Green pass sul posto di lavoro, ma non intenzionati a vaccinarsi. Non è comunque immediato né facile per un semplice medico di base, accollarsi la responsabilità di un esonero». La certificazione: «Una certificazione di esonero dal ciclo vaccinale spiega il dottor Battistini può essere compilata e rilasciata solo da un medico di medicina generale, un medico interno ad un hub vaccinale oppure per i minori da un pediatra di libera scelta. Non può invece essere demandato, in caso di diniego del proprio medico e in assenza di una documentazione precisa, a un endocrinologo per esempio né ad un allergologo o uno specialista in cardiologia. L'impressione, ascoltando i colleghi iscritti all'Ordine, è che ogni medico decida secondo scienza e coscienza, e tutti quei soggetti siano essi sanitari o dipendenti del pubblico, che non ne hanno diritto, non verranno esonerati. Resta comunque un problema con il quale fin da ora i nostri medici di famiglia, si trovano a dover fare i conti con pazienti che tentano, a volte senza alcuna giustificazione valida, di trovare un escamotage alla vaccinazione. Ci sono invece Regioni come la Puglia dove è stato stabilito, che il medico di medicina generale non è tenuto a vagliare certificati per temporeggiare o rimandare la vaccinazione».

Lo stato dell'arte

Allo stato attuale per quanto riguarda la categoria medico-sanitaria, il direttore del Dipartimento di Igiene e Salute Liverani, avrebbe validato al momento solo due richieste di esonero. Nel primo caso è una dottoressa in gravidanza per cui il ginecologo ha sconsigliato la vaccinazione, non per eventuali effetti collaterali del vaccino in sé, ma per lo stress psicosomatico, che può comportare in un momento così delicato, esonerandola fino al 30 settembre prossimo. Nel secondo caso invece l'esonero è stato accordato a un medico specialista per motivi comprovati e certificati di salute. Personale scolastico e non: «Chi richiede un esonero dalla vaccinazione in questo frangente sono soprattutto soggetti che lavorano nella scuola, dai collaboratori al personale di segreteria e qualche insegnante, ma ci sono altri soggetti che per ora non si vaccineranno nemmeno dopo l'introduzione del Green pass così commenta il dottor Francesco Montesi con ambulatorio a Fano pazienti in alcuni casi con sindromi depressive, ansia o storie particolari alle spalle, altri invece con motivazioni più radicalizzate. Pazienti questi, che mi hanno chiesto spiegazioni».

La fiducia

«Fondamentale - spiega - resta comunque il rapporto di fiducia con il proprio medico, senza passare invece per centri vaccinali, dove i sanitari cambiano di volta in volta o attraverso consulti extra. Una decina le richieste nell'ultima settimana e tutte per una certificazione. Come mia linea e principio generale non rilascio certificati di esonero, o meglio seguo prescrizioni e casistica conclamata e contenuta nel documento di indirizzo ministeriale».

Letizia Francesconi

