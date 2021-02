LA PREVENZIONE

PESARO Il maxi piano vaccinale per la popolazione over 80 del Pesarese è affidato ai coordinatori del Dipartimento di Prevenzione- Igiene Salute, Augusto Liverani ed Eugenio Carlotti. Un'organizzazione capillare spalmata in venti giorni, dal 20 febbraio al 12 marzo per raggiungere una vasta platea di circa 13 mila 500 ultraottantenni da vaccinare in questa prima fase. Questi sono numeri contenuti nella programmazione del Dipartimento di Area Vasta 1. Resta però da affrontare il problema di come inoculare il vaccino agli 80enni che presentano invalidità o altre patologie, per le quali non possono essere spostati dalla propria abitazione.

I numeri

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Carlotti si appella per questo ai medici di medicina generale, affinché siano pronti a supportare il sistema. I numeri: undici ore organizzate su due turni, e con una pausa solo per l'ora di pranzo. Così sarà organizzata la vaccinazione al Centro Pino Monaldi Celletta. Otto postazioni totali suddivise fra gli ampi spazi interni e outdoor. In ogni postazione saranno presenti quattro medici e quattro operatori amministrativi. All'arrivo, gli anziani troveranno personale di Croce Rossa e Protezione civile. Il primo passaggio da espletare con l'aiuto dei propri figli, se accompagnati o del personale preposto, sarà la consegna del modulo di consenso informato di prenotazione effettuata o sull'apposita piattaforma regionale o tramite numero verde. «Considerando che la nostra provincia conta circa 31 mila 500 soggetti anziani entra nel dettaglio il dottor Liverani contiamo su un'adesione complessiva al 70 per cento, almeno nella prima settimana di avvio della campagna e con una media di circa 670 over 80 al giorno da vaccinare. I quantitativi delle dosi complessivi vengono consegnati ad Asur regionale e poi distribuiti per singole Aree Vaste, sulla base delle prenotazioni registrate. Solo nella prima giornata di vaccinazioni e per le tre sedi del territorio Pesaro, Fano e Urbino, contiamo su 1350-1400 somministrazioni».

La soluzione

«Resta però da concertare ora la giusta soluzione per gli anziani invalidi, non autosufficienti precisa anche il dottor Carlotti si valuterà se procedere con la somministrazione a domicilio, identificando quell'utenza che è spalmata nei Comuni del Distretto impossibilitata a muoversi. In questo caso abbiamo due opzioni: o procedere, se abbiamo nostro personale medico sanitario sufficiente inviandolo a domicilio, oppure chiedendo il supporto sul territorio alle unità di continuità Usca ma facciamo anche appello alla rete dei medici di medicina generale, per la presa in carico in collaborazione con l'Area Vasta». Le dosi per l'avvio della campagna sono attese nei primi giorni della settimana. Il direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni, riferisce di quantitativi sufficienti a coprire la mole di prenotazioni in arrivo.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA