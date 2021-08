LA PREVENZIONE

PESARO Con l'aumento dei contagi cresce l'attività dei sanitari e dei medici di continuità assistenziale Usca, ai punti drive test per le richieste di tampone rapido. Sedute settimanali anche al punto di Pesaro, sempre al completo. La direttrice del Distretto sanitario di Pesaro, Elisabetta Esposto, fa il punto su numeri e casi che sempre più spesso accedono ai punti attivi a Pesaro e Fano e lancia l'appello. «Consiglio a tutti i cittadini di affrettarsi alla vaccinazione rimarca - perché la maggior parte dei pazienti che monitoriamo a domicilio o con tampone di verifica, non sono ancora vaccinati. Attenzione anche alle mete estere di vacanza, la maggior parte dei nuovi positivi degli ultimi giorni si riferiscono tutti ai rientri da Croazia e Grecia».

L'attività

«Quasi quadruplicate in due settimane le richieste per tampone rapido osserva la dottoressa Esposto - report alla mano, stiamo conteggiando una media di 150 pazienti al drive in ogni giornata di apertura e a volte si va ben oltre sfiorando anche i 200 soggetti. Attività che registra un trend in costante aumento a Pesaro e negli altri punti. Salgono le richieste per il primo tampone molecolare diagnostico ai primi sintomi, tamponi sui contatti stretti di un positivo, proprio per circoscrivere la diffusione, oltre ai tamponi di fine quarantena per la guarigione. Basti pensare che siamo passati da un giugno in cui arrivavano dalle 30 alle 50 richieste per tampone rapido ma non oltre, a centinaia di richieste di pari passo all'aumento dei positivi anche nella nostra provincia. Se è vero che la fascia di età è trasversale, preoccupa invece constatare dalla verifica della diagnosi su quanti accedono al drive, che la maggior parte di loro per una buona percentuale, su una media di 150-180 richieste, non è vaccinata ma c'è anche chi, seppure in misura minore, ha ricevuto solo la prima dose, e per vari motivi si è contagiato ugualmente. Sappiamo che la vaccinazione non è infallibile per così dire, e copre all'88 per cento dall'infezione ma più la popolazione aderisce e si vaccina, più si evita la diffusione dei contagi e il sovraccarico anche dell'attività della medicina territoriale oltre all'ospedalizzazione. Altra particolarità è che oltre ai giovanissimi, che più facilmente si contagiano e sono per lo più asintomatici o paucisintomatici stiamo vedendo in questi giorni al punto drive di Pesaro anche soggetti fra i 60 e 70 anni, che per timore o altri motivi non ancora vaccinati, sono però spesso contagiati magari dai propri nipoti, indipendentemente dalla loro età. Stiamo comunque attendendo le nuove disposizioni ministeriali, probabilmente quanti si sono sottoposti a tampone negli ultimi giorni e risultano positivi, avranno una quarantena ridotta a 7 giorni, se hanno ricevuto una sola dose di vaccino».

Il rientro

Contagi da rientro: preoccupano al Distretto e Dipartimento di Prevenzione, l'incremento dei positivi a Pesaro e sul territorio degli ultimi giorni, come accaduto nell'estate 2020, nonostante ora ci sia il vaccino e le regole sul pass verde. Soprattutto la fascia giovane dai 18 ai 25-30 anni che sta rientrando dall'estero e soprattutto dalle mete estive come Grecia e Croazia. Contagi, che avvengono tutti sul luogo di vacanza, precisa la dottoressa Esposto, e in questo momento numerosi sono i casi di giovani e coppie che in comitiva si spostano anche in bus e con viaggi organizzati.

Micro focolai

«Sicuramente il trend di positivi in aumento era prevedibile in questo periodo commenta a questo proposito il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area vasta 1, il dottor Augusto Liverani ma stiamo parlando, se tutti continueranno a vaccinarsi, di casi di rilevanza clinica discreta o moderata. Non ci sono cluster importanti, come invece si era verificato lo scorso anno ma sono tutti micro focolai, anche fra i ragazzi che rientrano dalle mete di vacanza».

Letizia Francesconi

