LA PREVENZIONE

PESARO «Camper itineranti, Green pass e aperture ai giovani e sportivi senza prenotazioni, bene così, ma sulle vaccinazioni bisogna spingere ancora di più se vogliamo uscirne», è il messaggio del direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni. Oggi si riparte con i tamponi gratuiti al Campus scolastcio per Ferragosto, all'ex Ristò ultima mezza giornata di somministrazioni, poi pausa fino a domenica. Tra tamponi e vaccini, c'è chi va e c'è chi viene, per non mollare sulla campagna vaccinale. Se n'è andato da piazzale della Libertà il camper itinerante che dopo le 100 dosi Moderna nella sera di San Lorenzo, si è spostato nuovamente nell'entroterra, con tre tappe programmate: oggi a Sassofeltrio presso il Municipio, il 16 agosto a Carpegna in piazza Conti e il 18 agosto a Frontino presso la sede ex locale Il Poggiolo.

Road map

Nel capoluogo, invece, restano le somministrazioni, pur a mezzo servizio, presso l'hub vaccinale di via Gagarin, ieri e oggi due mattinate di somministrazioni, poi tutto chiuso domani e domenica. Tornano oggi e domani i tamponi gratuiti sotto i portici del campus scolastico di via Nanterre: dopo i 1000 test rapidi di inizio settimana (con tre positivi asintomatici che attendevano il molecolare), le code e i malumori che Comune, Ail, Gulliver e Protezione Civile hanno cercato di smorzare nel secondo giorno aumentando le postazioni e il personale sanitario, oggi si riparte. L'affluenza, secondo le stime dei volontari, potrebbe essere addirittura superiore a quella dei primi due giorni pre Notte delle Candele, per poter ottenere un Green pass temporaneo, valido 48 ore e utile a partecipare agli eventi, luoghi e ristoranti al chiuso per il giorno di Ferragosto, nei quali è richiesta la certificazione verde. «Abbiamo passato un anno e mezzo micidiale - dice il direttore dell'Area Vasta 1 Romeo Magnoni - gli operatori sono estremamente stressati nel cercare di riuscire a superare il grande problema della pandemia. Registriamo un po' di tamponi positivi, ma di ricoverati non ne abbiamo tanti, speriamo di essere sulla strada giusta con il Green pass e lo stimolo alla vaccinazione che arriva anche da servizi come quello dei camper itineranti: a Montecopiolo 70 persone vaccinate, e numeri importanti anche a Pesaro». A partire da lunedì sarà aperta la vaccinazione negli hub senza prenotazione ai giovani 12-19 anni e agli sportivi tesserati.

Immunizzare

«Questa apertura ai giovani e sportivi è importante - continua Magnoni - Bisogna stimolare le persone a vaccinarsi, non si può contare solo sulla vaccinazione dell'altro. Se tutti riusciamo a immunizzarci, la risposta complessiva sarà importante, per l'economia e per le persone più fragili e anziane, che sono quelle a maggior rischio. Speriamo, inoltre, che emergano terapie importanti, ma fino a quel momento la vaccinazione è una delle poche cose che ci permette di superare la malattia, perchè sappiamo e vediamo che anche chi si ammala, ha solo una sintomatologia respiratoria banale, e quasi tutti non fanno nemmeno un giorno d'ospedale. Se tutti insieme ci diamo da fare cercando di convincere quella parte della popolazione che per pre-concetti e anche per timore è restia a vaccinarsi, potremo debellare questa malattia e risorgere anche dal punto di vista economico».

Thomas Delbianco

