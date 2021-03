LA PREVENZIONE

PESARO C'è chi attende in coda pazientemente con il proprio numero di prenotazione e chi all'ingresso, così anziani accompagnati, altri in carrozzella aiutati dai volontari di Protezione civile, docenti di mezza età, si sono presentati ieri mattina al centro Pino Monaldi di Celletta per la ripartenza della campagna vaccinale. Eppure la prima giornata di ripresa delle prime inoculazioni e con la disponibilità delle sole dosi di AstraZeneca è proseguita a singhiozzo. Numerosa la platea da vaccinare, oltre 300 il mattino (672 in elenco), ma diverse sono state anche le rinunce. Perplessità e domande che alcuni familiari hanno rivolto ai volontari di Protezione civile e Croce Rossa, prima di accompagnare il proprio anziano al box di accettazione, e proprio sul tipo di vaccino che sarebbe stato somministrato.

Contatti telefonici

Intorno alle 12 nel momento di maggior afflusso, diversi familiari accompagnatori hanno preferito contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia, e altri semplicemente si sono recati al box esterno per comunicare il rifiuto della dose. Una situazione che ha imposto ai sanitari di Asur e Area Vasta 1 un nuovo cambio di programma sull'agenda vaccinale, e tutto nonostante gli appelli ad aderire con fiducia e tranquillità alla somministrazione AstraZeneca, arrivati nei giorni scorsi dalle istituzioni regionali e dagli operatori del servizio salute del territorio. Le rinunce: nel corso del pomeriggio dal controllo dei nominativi in lista oltre 112 soggetti non sono stati vaccinati. Fra loro, 48 hanno espresso la propria rinuncia direttamente alla postazione del medico vaccinatore e soprattutto anziani fragili (33 rinunce il mattino e 15 nel pomeriggio) altri invece non si sono proprio presentati alla chiamata, soprattutto fra gli insegnanti, probabilmente sapendo che avrebbero ricevuto la prima dose AstraZeneca. E infine per altri soggetti in elenco, il medico valutata la scheda di anamnesi, ha ritenuto non idonea la somministrazione, rinviando a una chiamata successiva, non appena verranno consegnato un diverso tipo di dosi vaccinali. Una situazione questa che ha imposto una modifica al calendario vaccinale.

La modifica

Operatori Asur, che hanno chiamato in via straordinaria da un proprio elenco di riservisti 12 soggetti da recuperare fra insegnanti e over 80 in lista, spalmati fra mattino e pomeriggio, e tutti hanno accettato la prima dose. Ai box interni al Monaldi presidiati dai volontari Croce Rossa, si sono verificate anche situazioni in cui diversi ottantenni accompagnati erano sicuri di ricevere il vaccino Pfizer , magari perché affetti da problemi cardiaci, che però non rientrano fra le classi di rischio che il Ministero della Salute ha indicato come non idonee per AstraZeneca. L'organizzazione: l'obiettivo comune di Regione e sanitari del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 1 è consentire a quanti più soggetti possibile e non solo anziani, di ricevere le somministrazioni senza dover sprecare le dosi.

La procedura

Chi ieri ha deciso di rifiutare la somministrazione o non si è presentato è stato depennato dagli elenchi nominativi, ma non verrà ricontattato dal servizio Cup Asur telefonicamente, bensì dovrà procedere a una successiva prenotazione sul portale Eni-Poste. Le dosi rifiutate sono state poi utilizzate per le chiamate di riserva ma anche quei quantitativi che nel corso di una giornata vaccinale non vengono utilizzati non andranno sprecati, perché se aperto il flacone AstaZeneca a differenza di Pfizer può esser conservato in frigorifero anche per 48 ore.

Letizia Francesconi

