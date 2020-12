LA PREVENZIONE

PESARO Adesione per ora all'80-85 per cento dei medici di base pesaresi, che sono in attesa della chiamata vaccinale anti-Covid, e che potrebbe arrivare di qui a un mese. Indecisi o scettici il 10-15 per cento di loro. Circa la metà, almeno per il momento, le adesioni raccolte nella prima chiamata per gli operatori del comparto medico-sanitario in forza all'Area vasta 1, 800 adesioni ma su un totale di 1700 operatori. Da ieri si è ufficialmente messa in moto con la consegna della seconda tranche di dosi alle strutture ospedaliere di Marche Nord e di Area Vasta, la fase 1 della campagna vaccinale con priorità rivolta ad operatori sanitari e medici, poi nei mesi compresi fra gennaio e febbraio, sarà la volta delle residenze protette ed Rsa. Si parte con la vaccinazione nelle strutture di Area Vasta di Urbino e Fossombrone dal prossimo 2 gennaio. Tempi rapidi anche per l'azienda ospedaliera Marche Nord.

La fase 2

Per la fase 2 della campagna anti-Covid poi saranno coinvolti direttamente i medici di medicina generale. Le quattro équipe territoriali, che raggruppano medici e pediatri hanno ricevuto in videoconferenza dalla direttrice del Distretto sanitario di Pesaro, Elisabetta Esposto, le prime comunicazioni sul loro diretto coinvolgimento. L'iter: «Entro la metà di gennaio riferisce il dottor Danilo De Santi, medico pesarese membro dell'équipe saremo chiamati a collaborare sulla base dell'intesa raggiunta a somministrare le dosi vaccinali agli operatori e ospiti degenti di Rsa e strutture protette sul territorio. La disponibilità fra noi medici sarà volontaria e ci occuperemo delle Rsa di Galantara e Villa Fastiggi, delle strutture protette del complesso Santa Colomba ed ancora di Casa Padre Damiani e della struttura di via Spada. All'interno di ogni struttura saranno attivate unità mobili, ovvero dovremo supportare i medici di continuità assistenziale propri o inviati dal Distretto sanitario di riferimento. Si dovrà poi verificare con le strutture se procedere alla somministrazione su consenso della famiglia, o nei casi più seri, dell'amministratore di sostegno dei degenti ospiti. Prematuro fare una previsione sulle adesioni dal momento che le singole residenze protette stanno inoltrando in questi giorni i moduli per l'adesione al vaccino». Da ieri l'Ordine dei medici ha inoltrato a tutti i professionisti iscritti la procedura da seguire per comunicare la propria adesione nella piattaforma Asur per la vaccinazione volontaria. Quasi tutti sono disposti a vaccinarsi. Resta aperto un interrogativo fra i medici, che pare sia lasciato alla libera decisione personale, ovvero se quei medici colpiti dal Covid nella prima ondata di marzo, oltre una ventina nel Pesarese, debbano sottoporsi al vaccino in questa prima fase, oppure è consigliabile attendere l'avvio della seconda chiamata. La campagna: raccolte dall'Area Vasta 1 anche le prime adesioni fra gli operatori di struttura.

Un nuovo inizio

«Diamo inizio alle sedute vaccinali anti-Covid spiega il direttore del Dipartimento di Igiene e Salute, Augusto Liverani con 784 operatori, soprattutto infermieri e operatori sociosanitari, a cui verrà somministrato il vaccino. Ci sarà un'attività coordinata fra medici propri del Dipartimento, direzione medico di presidio e medici del Distretto di Fano. I punti vaccinali attivati sono alla struttura urbinate e all'ospedale di comunità Fossombrone, dal lunedì al venerdì, utilizzando le sedi dei laboratori, più adeguate per gli spazi. Sulla base delle priorità l'obiettivo è effettuare nella fascia oraria dedicata 30 vaccinazioni al giorno. L'équipe è composta da un medico del Dipartimento, un assistente sanitario, un Oss e un amministrativo. La seconda fase prossima vedrà poi i medici di base aderenti entrare nelle case di riposo con punti mobili vaccinali ancora da predisporre».

Letizia Francesconi

