La Prefettura vigilerà dopo l'accordo sottoscritto

PESARO Il tema riguardante l'implementazione del sistema di videosorveglianza è una questione che sta a cuore alla Prefettura di Pesaro che proprio nei giorni scorsi ha tenuto una riunione in videoconferenza dedicata al potenziamento delle telecamere sul territorio del Comune di Pesaro. L'incontro, presieduto dal prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla, si è inserito nel quadro delle iniziative previste dal Patto per la sicurezza urbana per la città di Pesaro, stipulato il 23 luglio scorso tra Prefettura, Regione Marche, Comune di Pesaro e Unione Pian del Bruscolo alla presenza del vice ministro dell'Interno Matteo Mauri, e finalizzato ad assicurare l'attuazione di condivise strategie e mirati interventi per il miglioramento del decoro urbano, della vivibilità del territorio e dei livelli di sicurezza percepita dalla comunità. La riunione ha visto la partecipazione degli enti territoriali coinvolti nel Patto per la sicurezza urbana, delle forze di polizia, della Camera di commercio e delle associazioni di categoria operanti nella provincia, per un rapporto di collaborazione ai fini della creazione di una efficiente rete di videosorveglianza.

Nell'occasione si è espressa l'intenzione di procedere in tempi rapidi alla individuazione delle concrete modalità operative con cui dare attuazione alle previsioni del Patto per la sicurezza urbana di Pesaro e il prefetto Lapolla ha auspicato la possibilità di estendere il sistema di cooperazione interistituzionale ad altre realtà territoriali della provincia valutando anche il coinvolgimento del settore della vigilanza privata. Tra l'altro Confuindustria, presente all'incontro, ha annunciato iniziativa concrete come il lancio della campagna Adotta una telecamera con la quale si punterà a sensibilizzare ulteriormente le aziende aderenti a rendersi disponibili all'installazione e manutenzione di telecamere collegate con le forze dell'ordine per il controllo della propria impresa e delle zone circostanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA