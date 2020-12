La polizia mette in salvo donna da marito manesco

L'ALLARME

PESARO Stremata, impaurita, preoccupata per sé e per i figli. Una storia di maltrattamenti in famiglia terminata ieri sera quando una donna moldava di 37 anni ha preso il coraggio a due mani ed è andata in Questura a denunciare il marito violento. E' stata accolta dagli uomini della squadra Volante che l'hanno ascoltata, protetta. Non era un volto nuovo, il nome del marito era già nello schedario perché già in passato la donna era finita al pronto soccorso per medicare percosse e colpi ricevuti da quell'uomo che dice di amarla, ma in realtà l'ha fatta sprofondare in un incubo. Tutto esasperato dall'alcol perché il marito è dedito a bere ed è proprio quando alza il gomito che le reazioni diventano incontrollabili. Il senso del possesso diviene violenza, lesioni, maltrattamenti anche davanti ai figli minorenni. Comportamenti che hanno causato stati d'ansia e apprensione nella donna, svilita e sopraffatta. Ma l'altra sera ha detto basta. E' arrivata in questura dopo l'ennesima litigata, ha fatto in tempo a togliersi dalle spire del marito, prendere i figli e denunciare tutto. Ovviamente non ne voleva sapere di tornare a casa così i poliziotti, visto la situazione e lo stato di paura e pericolo per la famiglia, ha attivato subito la procedura del codice rosso. Assieme alle professioniste del centro antiviolenza hanno portato la donna e i suoi due figli in una residenza protetta, lontana dal marito e soprattutto segreta, un luogo che l'uomo non deve sapere. Un intervento tempestivo con la mamma che ha avuto la forza di denunciare e la polizia pronta a recepire la gravità della situazione. Il moldavo è stato quindi denunciato per maltrattamenti in famiglia. Verranno aperte le indagini e finirà davanti al giudice per il possibile rinvio a giudizio.

Lo scorso anno il Centro antiviolenza Parla con noi ha accolto 142 vittime di aggressioni fisiche e/o verbali: una risposta attenta, preziosa e discreta a un fenomeno sommerso. È un numero elevato, rispetto a quello delle altre province, questo perché la rete antiviolenza è diventato un punto di riferimento per tutte le vittime di violenza che chiedono aiuto. Un dato che sta a significare che il sommerso sta venendo a galla, grazie anche al lavoro condiviso dei vari soggetti che in questi anni si stanno adoperando affinché le donne vittime di violenza non siano più sole. Secondo i dati il 40% degli uomini autori di violenza ha un'età compresa tra i 41 e i 55 anni, il 70% dei maltrattanti sono uomini che lavorano regolarmente, il 76% è italiano.

lu.ben.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA