PESARO Spuntano i divieti di sosta sul tratto terminale di viale Trieste, zona Levante, e monta anche la protesta di chi in quella zona ha delle attività: ristoratori, esercenti, bagnini, albergatori. In soldoni l'interrogativo - girato direttamente al Comune - è questo: possibile che non si sia trovato un altro giorno utile per rifare la segnaletica stradale orizzontale che nella settimana di Ferragosto? Ovvero in quella settimana dove si concentrano le presenze in spiaggia perchè la gente è in ferie? Eppure è cosi.

Nel weekend nel tratto di viale Trieste che da viale Amendola raggiunge il piazzale della zona del Sacro Cuore, lato Fano, sono spuntati un po' dappertutto i cartelli di divieto di sosta temporaneo in entrambi i lati della carreggiata: niente sosta per buona parte della giornata odierna, lunedì 10 agosto, dalle 3 della notte e fino alle 18 di questo pomeriggio, in concomitanza con l'inizio della serata dedicata alla notte di San Lorenzo e alle Candele sotto le stelle. Si devono rifare le strisce ai parcheggi e alla segnaletica orizzontale e già qualche settimana fa c'erano state polemiche per le multe fioccate e per il gran lavoro di carroattrezzi nella zona mare dove erano state ritinteggiate le aree di sosta a cavallo del sabato. «Le attività di Levante entra nel merito Mario Di Remigio, presidente dell'Associazione ristoratori Confcommercio non sono state minimamente informate. Ancora una volta, un provvedimento penalizzante in giornate queste impegnative per la gestione di eventi e per regolare l'afflusso della clientela in sicurezza nei ristoranti e alberghi». Il passa parola si è rincorso per tutta la mattinata di ieri fra i ristoratori, il presidente dell'Associazione albergatori e l'assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Belloni. L'assessore ha risposto intanto alle domande sollevate da Mario Di Remigio, sostenendo che pur essendo a conoscenza dell'intervento di rifacimento della segnaletica, non era invece al corrente della data precisa di inizio cantiere.

La ditta incaricata dell'appalto, contattata solo ieri in urgenza, si è limitata a riferire che sulla base dell'affidamento dei lavori assegnati, il 10 agosto resta l'ultimo giorno utile e possibile per eseguire il rifacimento della segnaletica a terra. «E' evidente una mancanza di sensibilità e di considerazione rimarca Enrico Cocciolo, del ristorante Mare Mosso limitare la sosta fino alle 18, significa penalizzare il flusso di pesaresi in arrivo e i turisti degli alberghi. Per di più si tratta di un rifacimento che poteva essere completato in qualunque altro momento, senza un'eccessiva fretta. Questa scelta all'inizio della settimana clou dell'estate ci procura un danno». Ristoratori e albergatori come i gestori dell'hotel Delle Nazioni e dell'Alexander Palace, colgono la palla al balzo per riportare all'evidenza la mancanza di attenzione e considerazione da parte dell'Amministrazione comunale verso il lungomare di Levante.

«Da tempo rilanciano i ristoratori Di Remigio e Cocciolo questo tratto di lungomare è lasciato quasi abbandonato, a sé stante, senza una vera e propria valorizzazione e senza un piano concordato con l'Amministrazione di rilancio per una riqualificazione e sistemazione dell'arredo. La dimostrazione sono quelle poche attività oggi ancora aperte a fronte di altre che hanno chiuso i battenti, e non da ultima una gelateria. Siamo rimasti in pochi fra e si fa sentire la mancanza di una passeggiata con eventi e attrattività».

