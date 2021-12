La pianta della città diventa calendario

PESARO Oggi alle 18 la sala del consiglio comunale accoglie la presentazione del calendario storico 2022 La pianta di Pesaro edita da Joan Blaeu nel 1663 basato sulla pianta prospettica e riprodotta nella sala del palazzo del Comune. Il calendario nasce da un'idea di Giovanna Patrignani che ha curato l'intero progetto ed è l'autrice della pubblicazione. L'originale iniziativa editoriale è promossa dalla presidenza del Consiglio Comunale ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. All'incontro interverranno: Marco Perugini presidente del consiglio comunale, Marco Martelli presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, lo storico Nando Cecini e la studiosa Giovanna Patrignani. Il calendario è desunto dalla pianta prospettica di Pesaro stampata alle pagine 166-167 del primo dei tre volumi del grande atlante dedicato alle città italiane Theatrum civitatum et admirandorum Italiae (teatro della magnificenza delle città italiane) pubblicato ad Amsterdam nel 1663 dal celebre cartografo ed editore olandese Joan Blaeu (1596-1673), della famiglia che allora possedeva la più grande tipografia del mondo: l'Officina Blaviana. La veduta prospettica di Pesaro pubblicata dal Blaeu, intitolata Pisaurum Vulgo Pesaro, è un'incisione ad acquaforte e bulino (mm. 397 h x 503 b); raffigura la città, vista da nord-est, da una posizione elevata, appunto a volo d'uccello. Per realizzare il calendario Giovanna Patrignani ha selezionato 12 edifici/luoghi di Pesaro tra i 125 riferimenti topografici della didascalia della pianta: piazza del Popolo e fontana , Palazzo Ducale, Paggeria poi palazzo Baviera, chiese di San Domenico e Sant'Ubaldo, teatro Rossini, corso XI Settembre, fontana del Trebbio in piazza Lazzarini, Rocca Costanza, ponte vecchio sul Foglia, Miralfiore. Grafica Natascia Soccio, stampa Litocolor/Pesaro, foto di Franco Galluzzi e Cesare Patrignani.

