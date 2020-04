LA PANDEMIA

PESARO Si resiste per evitare il collasso e si naviga a vista all'interno del complesso di Santa Colomba. Sale il numero degli anziani positivi ma aumenta soprattutto il numero degli operatori sanitari in isolamento domiciliare. E' Casa Roverella del Consorzio privato Santa Colomba, la struttura dove negli ultimi giorni è aumentato sensibilmente il numero dei sanitari contagiati. C'è bisogno per questo di personale integrativo in una situazione dove le coordinatrici della cooperativa, hanno accorciato le ore di assistenza dedicate da ogni operatore agli ospiti degenti nei vari moduli, per recuperare quelle unità di personale che mancano.

I numeri

Salgono da 8 a 13 i positivi di Casa Roverella su 140 ospiti e si è in attesa dell'esito di altri 8 tamponi. Sono 22 i sanitari già in isolamento da una settimana a cui si aggiungono trenta operatori fra infermieri e oss ufficialmente contagiati tanto che dal 13 aprile è entrato in vigore del turno corto, ovvero un'ora in meno di assistenza all'interno dei vari moduli. La carenza di personale si riflette anche nella scelta di avere per il turno di notte, un infermiere in meno, sostituendolo con un operatore socio sanitario, che deve coprire anche mansioni infermieristiche. Si naviga a vista, ammette il presidente del Consorzio Gino Grandoni. «E' vero che ci sono altri operatori sanitari positivi, ma riorganizzando servizi e turni, siamo comunque in grado di garantire un'assistenza proporzionata agli ospiti che abbiamo ancora in struttura mentre per altri si è reso necessario il ricovero in ospedale e altri invece non ce l'hanno fatta». A casa Aura gestita dal Comune, dopo il focolaio iniziale e i diversi decessi, la situazione appare stabile, spiega la responsabile Marina Vagnini. Sono 16 gli ospiti positivi e monitorati, tutti al terzo piano della struttura ma a differenza di casa Roverella o di casa Padre Damiani a casa Aura non ci sono problemi per la mancanza di personale e le ore assistenziali per ogni degente sono state sempre garantite.

Le richieste

Infermieri e dispositivi di protezione, sono queste le richieste per casa Roverella. Si chiedono camici di protezione adeguati per gestire i pazienti Covid mentre si consegnano ad oggi solo camici normali di primo livello. «Siamo l'ultimo anello del sistema sanitario chiosa Grandoni i dispositivi ci sono all'interno, ma il problema è comune ad altre strutture protette e ospedaliere. Sulla gestione della fase iniziale, va detto che sono stati inoltrati da questa struttura ordini su ordini per la fornitura dei dispositivi che però sono stati bloccati dalla Protezione civile regionale e destinati in via prioritaria alle strutture ospedaliere con la conseguenza che le forniture non solo erano sempre in ritardo ma gli stessi dispositivi erano centellinati.

Letizia Francesconi

