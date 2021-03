LA PANDEMIA

PESARO Lo sdoppiamento della sede vaccinale Pino Monaldi alla Celletta si è trasformata in un vero pasticcio: confusione generale, rimpalli, dubbi sull'autorizzazione di Asur Marche e altri nodi da sciogliere. La posizione del direttore del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 1, Eugenio Carlotti lascia ben poco spazio ad altre soluzioni. «Non abbiamo ancora avviato nulla con la certezza di attivare da sabato, il punto bis alla palestra di Celletta riferisce- né in termini di personale integrativo disponibile da subito, né in termini di attrezzature». La sede vaccinale a supporto del Monaldi sta accendendo il confronto fra tecnici, sanitari e parte politica. Restano interventi di adeguamento da completare per l'uso della palestra. Intanto nell'attesa di sviluppi, magari dalla prossima settimana, ieri si è tenuto il sopralluogo del Centro operativo comunale, Asur e Protezione civile allo Spazio Conad ex Ristò scelto per accogliere le nuove categorie da vaccinare, dalla prima decade di aprile.

L'autorizzazione

Per il punto integrativo al Monaldi, l'ente regionale con il Servizio Salute e Asur Marche, ha comunicato all'Area Vasta già martedì scorso il benestare all'utilizzo della palestra di Celletta, fermo restando gli interventi per l'adeguamento interno. L'autorizzazione di Asur resta vincolata alla fine dei lavori, significa che verrà rilasciata solo al termine degli adeguamenti, dopo l'ispezione del servizio Igiene di Area Vasta 1 che dovrà verificare idoneità degli spazi e metrature. Dopo il sopralluogo di Centro operativo comunale e di Protezione civile alla palestra di Celletta, fra gli adeguamenti previsti c'è anche il trasferimento della rete per la linea dati, che rispetto al centro Monaldi non è attiva. Un intervento, che tecnicamente per il Centro operativo, non è un problema se deve dotarsi di router dedicati. Poi, servono paratie provvisorie e la verifica di servizi igienici e spazi adeguati per il cambio di medici e infermieri vaccinatori. Si attende per questo l'ultima parola del Direttore del Dipartimento Carlotti.

Il nodo vero resta lo spostamento di una parte del personale del Monaldi nelle altre due postazioni interne alla palestra. «Per far fronte all'apertura del nuovo spazio o comunque di uno sdoppiamento delle postazioni esistenti spiega il direttore Carlotti serve almeno un medico integrativo, oltre a due infermieri e due amministrativi, che non sono disponibili in questo momento e comunque non nel giro di pochi giorni. Il Dipartimento di Prevenzione ha come unico obiettivo l'apertura di una sede unica vaccinale per tutta la popolazione del Pesarese, come definito all'ex Ristò interno allo Spazio Conad. Il resto, sono fughe in avanti fatte negli ultimi giorni anche dalla parte politica».

Il sopralluogo

È stata definita ieri nel corso di un nuovo sopralluogo tecnico all'ex Ristò anche l'organizzazione e gli adeguamenti da realizzare. Gli interventi del Centro operativo partiranno già dalla settimana entrante. Circa 15-20 giorni di lavori per sgomberare lo spazio inutilizzato di 1.200 metri quadri, trasformarlo e dotarlo delle attrezzature a norma. Si parte però con un minimo di postazioni, commisurate al personale Asur e ai quantitativi di dosi vaccinali che dovranno essere stoccate di qui ad un mese, per la nostra Area Vasta 1.

Le postazioni

Significa che in prima battuta verranno allestite 12 postazioni hanno confermato i tecnici Asur ma con l'obiettivo di arrivare a 16. Ingresso ed uscite separate, così è stato deciso nessun passaggio all'interno della Galleria commerciale, e per due motivi: il primo non creare commistioni fra chi fa spesa e chi si vaccina, e il secondo per un aspetto legato alla tutela assicurativa e legale del personale dipendente dello spazio commerciale. Nessuna sala di attesa interna al locale. Procedure molto più snelle e lineari per non creare assembramenti, anche perché la fascia da vaccinare partirà dai 70 anni.

