PESARO I carabinieri del nucleo operativo Nas per la tutela della salute pubblica si sono presentati ieri mattina al centro di stoccaggio vaccinale dell'ospedale di Fossombrone per il sequestro cautelativo di un lotto AstraZeneca AZ5811 stoccato nella struttura. Una procedura obbligata riferiscono i sanitari di Area Vasta 1, dopo il provvedimento di ritiro su base nazionale del vaccino. Il direttore di Area Vasta 1 Romeo Magnoni e il dirigente della farmacia territoriale clinica, Celestino Bufarini, sono in attesa del pronunciamento di Ema (Agenzia medica Europea) che potrebbe arrivare forse domani, prima di capire come potrà riprendere la campagna vaccinale su base provinciale.

Il dato

Su tutto un dato incontrovertibile: il blocco cautelativo di AstraZeneca, fa notare il dottor Bufarini, è un problema. Proprio AstraZeneca è il vaccino che è stato consegnato in quantitativi più importanti, rispetto a Pfizer e Moderna alla nostra Area Vasta. Chi invita medici di famiglia e pazienti in attesa del richiamo a non farsi prendere dall'effetto psicosi è il presidente dell'Ordine dei medici, Paolo Battistini. Il lotto sequestrato ieri mattina, è un lotto che già nei giorni scorsi i colleghi Nas di Veneto e Piemonte, avevano posto sotto sigilli, dopo la morte di un insegnante di Biella a cui era stato somministrato il vaccino. Le fiale parte del lotto AZ5811 sono ora impacchettate alla sede della farmacia e centro di smistamento di Fossombrone, come conferma il dottor Bufarini, seguendo l'indicazione e i provvedimenti intrapresi da alcune Procure del nord Italia. «Parliamo di alcune decine di fiale che avevamo stoccate, appartenenti al lotto ispezionato dai Nas. Ora, non resta che attendere il pronunciamento Ema di domani». E' evidente che tutto questo rallenta il calendario vaccinale per la provincia di Pesaro.

La frenata

«Se AstraZeneca verrà sbloccata bene prosegue Bufarini altrimenti si tratterà di riorganizzare tutti i calendari vaccinali. Al momento al nostro centro sono stoccate solo poche fiale di Moderna, che devono coprire i prossimi richiami nelle Rsa del territorio, nell'attesa di un carico più cospicuo per la settimana del 22 marzo in avanti, ma non conosciamo con esattezza i numeri. Sono due i servizi da garantire, da un lato i punti vaccinali unici e dall'altro vanno organizzate le forniture per i medici di famiglia vaccinatori al domicilio. Se liberano AstraZeneca in sicurezza ne abbiamo già una buona quantità anche di lotti diversi. Altrimenti ci si dovrà indirizzare su Moderna, ma non sappiamo ancora per quante dosi, e l'avvio della campagna dei medici di base dipenderà dai numeri assegnati, con l'eventualità anche di scaglionare più avanti l'inizio del domicilio. Il margine temporale per somministrare le seconde dosi AstraZeneca a quanti si sono già vaccinati c'è, di qui a due mesi e mezzo-tre mesi entra nel merito della questione il presidente provinciale dell'Ordine dei medici, Battistini ritengo comunque del tutto improbabile che possa essere inoculato, in caso contrario, un altro vaccino per coprire la seconda dose.

Le segnalazioni

«Sono diverse le segnalazioni e le telefonate di pazienti dei nostri medici di famiglia, che attendono di capire il da farsi. Invito a non farsi prendere dal panico, ricordando che comunque già la prima dose copre circa un 55 per cento dal rischio contagio. Gli effetti collaterali di AstraZeneca fra chi ha già ricevuto la prima dose, sono stati diversi ma comunque tutti rientrati in 48-72 ore. La situazione che si è creata impone ora di rallentare la prosecuzione al domicilio, e non può essere avviata una campagna su una platea importante di non deambulanti over 80 e fragili, senza la certezza di una copertura delle dosi necessarie. Si paventa per questo uno slittamento forse anche a metà aprile».

Letizia Francesconi

