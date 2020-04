LA PANDEMIA

PESARO È il bollettino di un fronte di guerra, una strage provocata dalla pandemia addirittura superiore ai dati pur gravissimi delle vittime del coronavirus comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. A marzo, quando l'epidemia si è diffusa in modo esponenziale con un portato impressionante di morti, a Pesaro è esploso il numero dei decessi, più che triplicato rispetto alla media dei 5 anni precedenti: l'aumento, secondo i dati dell'Istat, è stato del 260,5%. Precisamente sono morti 310 residenti nel comune di Pesaro contro una media di 86 registrata a marzo nel quinquennio dal 2015 al 2019 (con questa progressione: 91, 83, 82, 83, 91). La fascia d'età più colpita è quella da 75 a 84 anni: 108 decessi, con una crescita del 440% rispetto al 2019; seguono + 236,4% da 65 a 74 anni (37 decessi), + 200% oltre 85 anni (147), + 63,6% da 15 a 64 anni (18).

Dati tra i più alti d'Italia

Questa mortalità è tra le più alte d'Italia. A Pesaro il coronavirus è stato un flagello come in pochi altri comuni capoluogo di provincia, a riprova che qui si sono create condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo di un focolaio derivato, tanto più significativo perché c'è una netta cesura geografica tra questo territorio e le province emiliane e lombarde che sopportano il costo più alto, innanzitutto in termini di vite umane, di questa emergenza sanitaria. Il valore dell'esposizione al virus di Pesaro rispetto al territorio nazionale lo dà il confronto dei dati della mortalità nel periodo dal primo marzo al 4 aprile elaborati dall'Istat: quest'anno sono morti 344 pesaresi mentre nel 2019 furono 108, l'aumento è del 218,5% (più basso rispetto ai dati di marzo perché ad aprile è iniziata la discesa della curva dell'epidemia). Si tratta del quinto maggiore incremento percentuale nei comuni capoluogo dopo Bergamo (+ 382,3%), Piacenza (+ 309,1%), Cremona (+ 286,6%) e Lodi (+ 261,5%).

Tutti i comuni più colpiti

Questi dati, diffusi in anticipo dall'Istituto nazionale di statistica rispetto ai tempi consueti dell'elaborazione proprio per il valore che rivestono per le valutazioni di ordine politico ed epidemiologico, riguardano solamente 1.691 comuni (quelli per i quali la raccolta in tempi brevi, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, è ritenuta affidabile), pari a circa un quinto del totale, di cui 33 capoluoghi di provincia (il 30%), ma tra questi ultimi ci sono tutti quelli più esposti alla pandemia. Perciò la comparazione è significativa e l'indicazione che si ricava sull'impatto del virus è assolutamente attendibile, perché i dati della mortalità superano ogni limite dello screening dei soggetti positivi sulla popolazione, che è condizionato dal numero dei tamponi e dalla disponibilità dei reagenti, e anche l'imprecisione, per difetto di accertamenti, delle diagnosi di morte.

Proprio quest'ultimo aspetto costituisce il dato più allarmante della statistica Istat. Infatti, nel marzo 2020 sono morti 224 pesaresi in più rispetto alla media del mese del quinquennio precedente. Ma, secondo i bollettini diffusi quotidianamente dal Gores, al coronavirus ne vengono attribuiti 150 (dal primo decesso nelle Marche di un fanese di 88 anni comunicato il 2 marzo). La differenza è di 74, il 33% dell'incremento. I due dati non sono perfettamente omogenei perché quello dell'Istat è classificato per residenza e quello del Gores per domicilio, ma il confronto è significativo perché una forbice così ampia è un indice del collasso del sistema sanitario.

L'incongruenza e le sue cause

Questa incongruenza, già emersa in territori come Bergamo, infatti, può essere spiegata con la morte per il virus in casa o nelle strutture per anziani di un certo numero di persone senza che la positività fosse stata accertata. Ma può indicare pure un aumento di decessi per altre patologie: o perché le urgenze non sono state trattate dal sistema sanitario sopraffatto dall'emergenza del coronavirus e o perché gli stessi malati hanno rinunciato alle cure ospedaliere nei casi acuti o cronici per la paura di un contagio.

Nell'ambito della provincia pesarese l'incremento dei decessi dal primo marzo al 4 aprile, rispetto al 2019, è stato del 450% a Mombaroccio (11 morti quest'anno), 433,3% a Montelabbate (16), 366,7% a Sassocorvaro Auditore (14), 333,3% a Gabicce Mare (13), 200% a Mondolfo (33). A Fano si sono registrati 125 decessi pari a + 115,5%; a Urbino 33, + 50%.

Lorenzo Furlani

