PESARO Che fosse una falsa partenza la campagna vaccinale a domicilio per over 80 e fragili non deambulanti, presi in carico dai medici di famiglia, era già chiaro. Ma da ieri è tutto da rifare, vanno riprogrammate le vaccinazioni domiciliari, dopo il provvedimento temporaneo di ritiro in via precauzionale decretato da Aifa (Agenzia italiana del farmaco), di tutti i lotti AstraZeneca a livello nazionale. Una comunicazione questa che stravolto il calendario vaccinale, che da un lato tranquillizza i medici di famiglia, ma dall'altro in attesa delle nuove dosi da stoccare, potrebbe far slittare ancora l'avvio della campagna vera e propria almeno di una settimana. Inoltre sulla base della lista in possesso del Distretto sanitario di Pesaro, sono 60 i medici di famiglia su circa 110 che hanno aderito.

La sospensione

«Possiamo tirare un sospiro di sollievo commenta il coordinatore dell'équipe di Pesaro, Danilo De Santi - la sospensione cautelativa è la notizia che tutti i medici di famiglia stavano aspettando. Per noi significa poter entrare nelle case dei nostri pazienti con un peso minore in termini di responsabilità, dal momento che sarebbe stata garantita una sola fiala di AstraZeneca per iniziare le inoculazioni agli anziani. E' chiaro che il provvedimento, implica però un rallentamento sulla tabella di marcia della campagna a domicilio, e per questo fra oggi e domani attendiamo un confronto con il Distretto sanitario di Pesaro per riprogrammare e aggiustare il calendario delle vaccinazioni». Si attende di capire dalla direzione di Area Vasta 1 e dal centro di stoccaggio vaccinale di Fossombrone, quali saranno i nuovi quantitativi disponibili, destinati alle sedi vaccinali uniche e ai medici di medicina generale. Il direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni parla di tempistiche da definire per la consegna dei nuovi vaccini, anche perché restano da garantire le seconde dosi Pfizer e Moderna per i richiami.

Le nuove dosi

Giornata di superlavoro ieri alla centrale di stoccaggio interna all'ospedale di Fossombrone. I servizi per lo stoccaggio delle fiale coordinati dal dottor Celestino Bufarini, si sono trovati a gestire cambi in corsa sulla programmazione delle dosi consegnate, i lotti sospesi e la riorganizzazione per procedere allo smistamento delle nuove. Oggi per la nostra Area Vasta 1 sono in arrivo 390 fiale Pfizer, sempre limitate per la copertura del territorio, anche se pare che dalle prossime giornate si aumenteranno i quantitativi. A queste andranno ad aggiungersi le dosi Moderna che arriveranno materialmente ad Ancona e poi distribuite per singole aree vaste. «Il carico di Moderna verrà stoccato in giornata dopo circa venti di giorni di mancata consegna osserva Bufarini fino ad oggi invece il nostro centro di stoccaggio aveva quantitativi piuttosto importanti di AstraZeneca riservata al Pesarese per diverse centinaia di fiale al momento congelate, mentre più bassi erano i quantitativi delle altre forniture. Per quanto riguarda l'avvio della campagna vaccinale a domicilio per over 80 e fragili, il vaccino Pfizer resta impossibile da utilizzare per i medici di base, dal momento che oltre allo scongelamento e alle procedure, ha un tempo di conservazione molto limitato.

La soluzione Moderna

«Probabilmente dovranno avvalersi di Moderna ma attendiamo le consegne per inoltrare alle medicine di gruppo sul territorio una comunicazione precisa: con lo stoccaggio delle fiale Moderna si dovranno anzitutto garantire i richiami in tutte le Rsa del territorio. Prima si dovrà verificare i quantitativi e vedere se è possibile riservarne una quota sufficiente da consegnare ai medici, almeno per avviare la campagna a domicilio, diversamente si dovranno aspettare altri quantitativi aggiuntivi».

Letizia Francesconi

