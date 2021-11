La nuova struttura con un parco pubblico

PESARO La variante urbanistica per l'ampliamento della struttura ospedaliera di Muraglia era stata approvata dal consiglio comunale nel 2019. Con una superficie edificabile complessiva di 250mila metri quadrati su una superficie coperta di non più 30mila mq, ammette uno sviluppo molto verticale dell'ospedale tanto che l'altezza fuori terra può arrivare a 50 metri. Il comparto edificabile (unità minima di intervento 1.1.1a) è quello che si affaccia su via Lombroso, delimitato verso la città da via Barsanti, sull'altro lato dalla camera mortuaria e verso il colle dalla stradina che corre alle spalle di Radioterapia. La superficie territoriale è di 89.829 metri quadrati a cui si aggiungono 82.220 mq sul declivio del colle (unità minima di intervento 1.1.1b) che costituisce la prima parte di un parco urbano. Quest'area totale di 172.049 mq appartiene all'azienda ospedaliera e al Comune di Pesaro. È previsto che il parco pubblico si estenda a monte per altri 454.256 mq dell'unità minima di intervento 1.1.2. Ci sono poi 11.585 mq dell'unità minima di intervento 1.1.3 per il complesso edilizio destinato ai familiari dei ricoverati di Ematologia. Questa variante urbanistica era stata modellata sul project financing della Renco, che prevedeva un ospedale di 612 posti letto, ma nella relazione tecnica si precisa «che è comunque indipendente dalla procedura di project financing, nel senso che le previsioni in essa contenute sono finalizzare a ospitare un ospedale che potrebbe anche avere caratteristiche diverse rispetto allo studio di fattibilità oggetto della delibera della giunta regionale 84/2019. Proprio la situazione che si è determinata con la revoca di quel project financing e il ridimensionamento del nuovo ospedale a 372 posti letto.

