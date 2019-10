La no tax area si allarga niente Tari per chi apre

L'OPERAZIONE

PESARO Riparti Pesaro prova ad uscire dalle sabbie mobili e tra le tasse che verranno rimborsate alle nuove attività per tre anni, spunta anche la Tari, l'imposta sui rifiuti. All'uscita dall'incontro di ieri mattina in Comune con l'assessore al Bilancio Antonello Delle Noci, i commercialisti pesaresi, rappresentati dal segretario dell'ordine professionale Luca Ghironzi, si sono detti soddisfatti delle novità che verranno apportate al provvedimento della cosiddetta no tax area che prevede una serie di agevolazioni per chi apre ex novo.

Chi era presentePresenti anche il segretario comunale della Confcommercio Davide Ippaso e il referente Cna Antonio Bianchini. Un provvedimento che ha sofferto non poco, sin dalla sua introduzione, con numeri molto ridotti per le nuove attività che ne hanno usufruito. La notizia principale dal summit di ieri riguarda adesso l'ipotesi concreta, sulla quale sta lavorando l'Amministrazione comunale, di rimborsare per tre anni, insieme alle imposte e tasse comunali Imu, Tasi, addizionale Irpef, occupazione di suolo pubblico e pubblicità, anche la Tari, imposta sui rifiuti che gestita da Marche Multiservizi. Ma tra i partecipanti si è convenuto anche di pubblicizzare maggiormente Riparti Pesaro un'operazione sulla carta appetibile ma che in pratica si è dimostrata un flop: poche le aziende che hanno risposto alla possibilità offerta dal Comune.

La congiuntura

Sia perchè aprire un'attività e lanciarsi in una nuova sfida commerciale e imprenditoriale è difficile in un momento economico di ancora stagnazione, sia perchè le opportunità offerte dall'Amministrazione sono state poco pubblicizzate e sfruttate. Ora ci sarà una comunicazione più efficace nel sito istituzionale del Comune, indicando Riparti Pesaro nella home page in modo ben visibile. E i commercialisti si impegneranno ad informare con costanza i propri clienti sulla no tax area e i benefici collegati. «E' stato un incontro molto interessante e produttivo - dice Ghironzi all'uscita - ringraziamo Comune e associazioni di categoria per le soluzioni che si cerca di individuare per rendere gli incentivi fruibili e utilizzabili. La conseguenza sarà quella di avere maggiori agevolazioni con una gestione più efficiente ed efficace. Ci saranno anche novità per l'inserimento di ulteriori categorie di soggetti che potranno essere agevolati a beneficio dell'avvio di attività produttive e sviluppo delle attività economiche sul nostro territorio».

Termini scaduti

Sono scaduti di recente i termini per accedere al contributo relativo all'anno 2019. Quest'anno la no tax area riguarderà solo quattro nuove attività. In precedenza, erano state rimborsate in un anno appena tre imprese per 1485 euro. Il provvedimento era stato introdotto dal sindaco Matteo Ricci a inizio del suo primo mandato, valido per le nuove attività aperte nel centro storico e per quelle in periferia che garantivano almeno un'assunzione. Il regolamento negli anni ha poi subito diverse modifiche, cercando di ampliare la platea dei potenziali interessati: sono stati eliminati i limiti di natura territoriale e quelli relativi al numero dei dipendenti. E sussidi sono stati estesi anche per chi apre una nuova sede o filiale nel territorio comunale, compresi negozi, gelaterie e attività simili. Successivamente è stato quindi esteso il rimborso della Tosap per chi garantiva e aperture serali estive nel centro storico, fino alla no tax area per chi installa i dehors.

Thomas Delbianco

