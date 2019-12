La municipalizzata sempre più green si aggiudica anche i controlli nella Ztl

PESARO Aspes piglia tutto. E' proprio il caso di dirlo. Non solo la gestione e l'impegno per il verde urbano, i servizi, le farmacie comunali, ma con l'ultima delibera di giunta che è datata 25 novembre, l'Amministrazione comunale affida ad Aspes la gestione tecnica e la manutenzione del sistema di controllo degli accessi delle telecamere Ztl in centro e il rilascio dei permessi. Si passa così da un servizio prima in capo alla sola polizia locale, che tuttavia come indicato nella delibera, toglierebbe una parte di personale, tre agenti a tempo pieno dai compiti prevalenti della Municipale. E' così che la municipalizzata si allarga sempre più nella gestione di servizi comunali e altri di pubblica utilità, e in questo modo aumenta il suo peso specifico e anche le entrate nelle proprie casse. La gestione dei permessi e il controllo degli accessi nella zona Ztl sarà così gestita in house. Per l'Amministrazione si tratterebbe di una gestione equa ed economica e con un costo medio del personale, al di sotto della media per le società che si configurano in house, proprio come Aspes. Un servizio che partirà con il nuovo anno di pari passo all'implementazione delle telecamere Ztl in centro città, nei punti di accesso attualmente non presidiati dalla videosorveglianza. Un cambio di passo questo dettato dall'esigenza del Comune di Pesaro di uniformarsi anche ad altre realtà, che già esternalizzano i permessi temporanei e permanenti, oltre ai permessi in deroga. Deve essere ancora ultimato invece il piano Aspes e il relativo budget economico per il 2020. Ad essere potenziato sarà certamente tutto il servizio del verde urbano, che ora si estende ad alcune aree specifiche del lungomare. Sempre parlando di verde dev'essere ancora definito il piano di manutenzione e potature per le alberature già esistenti ma in linea generale nel 2020 non ci saranno ulteriori abbattimenti . Anzi verranno piantumate circa 200 nuove alberature, soprattutto in zona mare e via via quartiere per quartiere. Tutto considerando i numeri complessivi del verde con 1 milione 250 mila metri quadri di verde orizzontale di competenza Aspes fra aiuole, parchi e giardini, oltre al verde attiguo alle scuole dove l'intervento è però congiunto con Centro operativo comunale e volontari, mentre sono circa 30 mila gli alberi che troviamo in città. Continuerà anche l'impegno per la manutenzione delle aree ludiche e parchetti cittadini dove il Comune investe all'anno circa 100 mila euro.

