La movida dei ragazzini sfida agli assembramenti tra vasche e happy hour

PESARO Vasche, happy hour, aperitivi, compagnie: il primo sabato in giallo ha visto riversarsi in centro e al mare centinaia di persone. A Pesaro come a Fano. Uno sciame ininterrotto, senza soluzione di continuità, quasi una sorta di tana liberi tutti o forse soltanto un assalto alla voglia di normalità sfidando il rischio assembramenti. Protagonisti soprattutto i giovani, e tra i giovani, tantissimi giovanissimi. Ragazzini che si sono dati appuntamento in viale Trieste con le loro comitive o sul lungomare Sauro sfidando l'umidità di febbraio o tra le più riparate strade del centro storico dove non è mancata la classica vasca, pur regolarizzata dall'ormai rituale senso unico pedonale.

Il richiamo del pomeriggio

Dalle 16 il centro ha iniziato a riempirsi, così come i locali aperti specie quelli di maggiore tendenza. Spiega la comandante della polizia locale Francesca Muzzini: «Tantissima gente in centro, ma tranquilla nell'osservare il senso pedonale: un flusso regolare che non ci ha dato problemi. Nessuno stop&go anche perché forse oggi, avrebbe creato più difficoltà fermare la gente che lasciarla andare. L'effetto visivo a volte crea uno schiacciamento, ma mantenere i sensi unici ci permette di separare i flussi che se oggi si fossero incrociati sarebbe stato davvero peggio. Siamo comunque soddisfatti di aver trovato molta collaborazione da parte dei cittadini, perché solo insieme si può andare verso una serenità condivisa». Sono state 16 le unità in servizio della polizia locale che hanno presenziato sia per l'infortunistica stradale che per la sorveglianza di parchi e quartieri, così come per il controllo dei flussi a senso unico in centro e per quello di bar e ristoranti anche a pranzo, dato che, come annunciato, c'erano molte prenotazioni. «Una buona situazione anche lì - prosegue la Muzzini - con due o tre condizioni critiche subito aggiustate dagli stessi ristoratori». Oltre al pieno dei ristoranti, da notare il pieno dei bar e locali: nel pomeriggio, dalla piazza a Corso XI Settembre, alle vie laterali, i locali degli aperitivi sono stati letteralmente presi d'assalto da persone di tutte le età, contro il desolante vuoto, o quasi, di molte delle attività commerciali. Voglia di socialità, meno di shopping.

Il flusso

Stessa situazione a Fano, soprattutto in centro. Numerose le segnalazioni di assembramenti pervenute alla polizia locale e al personale del commissariato, che insieme con i carabinieri hanno effettuato servizi di controllo. All'ora di cena non risultavano sanzioni per eventuali comportamenti scorretti e nel complesso la situazione era considerata accettabile. Ieri il centro storico era pieno di gente, impossibile avere tutto sotto controllo. «Potevano sembrare assembramenti afferma Tiziano Pettinelli di Confesercenti ma in realtà la densità non era superiore a quanta se ne potrebbe trovare in un supermercato. Non ho visto persone addossate e senza mascherina, in linea di massima mi pare che l'attenzione ci sia stata. La salute viene prima di ogni altra cosa: dunque mascherina e distanziamento. Spero che non si ripeta quanto è successo durante l'estate scorsa, quando un po' più di cautela avrebbe permesso di avere oggi una base di diffusione più bassa».

Giornata liberatoria

Elevata, dunque, l'intensità dello struscio, che non era soltanto di giovani: se non ci fossero state le mascherine sui volti delle persone (soltanto in pochi non le indossavano), sarebbe sembrato un sabato qualunque, un sabato fanese prima del Covid. Una giornata liberatoria, lo diceva anche l'impatto sonoro a qualche decina di metri dai luoghi più frequentati della movida invernale a Fano. Un brusio sempre più intenso di ragazzi e ragazze, costretti ad alzare di continuo il tono della voce per sovrastare il chiacchiericcio circostante e riuscire a scambiare due parole con gli amici. Un entusiasmo comprensibile, anche se non esente da rischi in epoca di contagio. Difficile ritrovare i criteri del distanziamento in almeno un paio di punti del centro storico. Tavoli degli esercizi pubblici organizzati secondo i criteri del distanziamento e clienti a sedere sia all'aperto sia al chiuso.

La riflessione

«Ho visto dei giovani racconta Barbara Marcolini di Confcommercio che hanno fatto l'aperitivo alle 16.30, in netto anticipo rispetto all'orario usuale pur di sfruttare tutto il tempo utile prima delle 18, quando bisogna interrompere il servizio al tavolo. Ci stiamo adattando a questa fase, cambiando le abitudini, ma la stanchezza psicologica è ormai molto forte e confido nella vaccinazione perché si torni al più presto alla normalità». La possibilità di spostamenti tra Comuni ha portato afflusso in città dai centri dell'entroterra e si è visto.

Elisabetta Marsigli

Osvaldo Scatassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

