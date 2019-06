CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITAZIONEPESARO Operazione di pulizia in emergenza ieri mattina sull'arenile di Baia Flaminia e alla foce del Foglia dopo che giovedì si è riversato in spiaggia di tutto innescando le proteste dei bagnanti: tronchi, rami, detriti, rifiuti. La causa è dovuta all'intervento degli ultimi giorni dei tecnici incaricati da Ferrovie della Stato per la rimozione dei grossi tronchi trascinati dalla piena del Foglia di fine maggio, e rimasti incastrati al di sotto del ponte della ferrovia. L'accatastamentoI grossi tronchi accatastati, una...