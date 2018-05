CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITÀPESARO Pareva la pista senza fine, quella che terminava, anzi venica troncata nel nulla. E invece anche la pista ciclabile di Villa Fastiggi è in dirittura d'arrivo e domani mattina ci sarà l'inaugurazione ufficiale. Il taglio del nastro è fissato in via Benelli alle ore 10 davanti al supermercato Simply. Fino a poco tempo fa la realizzazione della pista ciclabile aveva dato adito a delle lamentele perchè, percorrendo la Montelabbatese, lungo il tracciato della ciclabile era evidente una strozzatura che sembrava rendere il...