«La mia casa è indecorosa? Deve dirmelo il tribunale»

IL PROVVEDIMENTOPESARO. «La mia proprietà è indecorosa? Lo decida il Tribunale». Ordinanze sul decoro della città, arriva una battuta d'arresto. Lo scheletro di via Fratti resta in bella vista e il proprietario fa ricorso al Tar. Nel primo giro di provvedimenti era filato tutto liscio. Prima gli alberghi, poi Villa Marina e altri stabili di proprietà pubblica.Il secondo giroAll'arrivo delle ordinanze del sindaco Matteo Ricci, introdotte dal decreto Minniti che lo scorso anno in qualità di ministro dell'Interno aveva concesso più poteri...