La manutenzione

PESARO Arrivano lavori di straordinaria manutenzione per la copertura della chiesa di Sant'Ubaldo, edificio storico di proprietà del Comune. L' Amministrazione comunale per l'intervento ha stanziato una cifra di 31mila euro. Nello specifico è stata rilevata la necessità di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione della copertura di Sant' Ubaldo, con speciali sistemi di lavorazione in quota con alpinisti edili specializzati nell'uso della fune come mezzo di sollevamento. Se ne occuperà la ditta Isoclima 2 selezionata tenendo conto anche delle competenze specifiche in possesso. Nonostante le molte trasformazioni subìte nel tempo, la chiesa rimane un pregevole esempio di architettura pesarese secentesca. E' stata fatta costruire tra il 1610 e il 1618 dal consiglio della comunità a scioglimento del voto fatto nel 1601 per assicurare un erede maschio a Francesco Maria II Della Rovere sposatosi con Livia Della Rovere. Il figlio atteso - Federico Ubaldo - nasce il 16 maggio 1605, giorno di sant'Ubaldo: da qui l'intitolazione. La chiesa accoglie la tomba voluta da Francesco Maria II per le spoglie dei genitori, Guidubaldo II Della Rovere e Vittoria Farnese.

