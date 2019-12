La macchina comunale perde un altro dirigente

IL NODO

PESARO Due ruoli chiave della macchina amministrativa. Dopo il segretario generale comunale Giovanni Montaccini che si trasferirà ad Ancona - scelto dalla sindaco Valeria Mancinelli per ricoprire analogo incarico - un'altra figura apicale lascerà il Comune. Si tratta di Maurizio Frugis, dirigente dei servizi finanziari dell'amministrazione pesarese. In poche settimane, Pesaro si troverà pertanto senza due delle più importanti figure di riferimento per un'Amministrazione comunale.

I cambiamenti

Frugis, a tempo indeterminato per Pesaro, dopo aver vinto il concorso per sostituire la dirigente Speranzini, è destinato al Comune di Lecce. Un incarico a tempo determinato legato al mandato del sindaco Carlo Salvemini, del centrosinistra. Tanto che Frugis godrà dell'aspettativa dal Comune di Pesaro. Il trasferimento, come si legge negli atti già pubblicati a Lecce, sarà dal 20 gennaio prossimo. «Ho deciso di accettare una nuova sfida professionale nella mia terra d'origine spiega Frugis - A Pesaro ho conosciuto persone care che sono diventate importanti per la mia vita. Ringrazio tutti i collaboratori e i colleghi, con cui ho lavorato benissimo e da cui ho imparato tanto. Vado via per crescere e per fare bene come credo sia normale per chi fa questo lavoro. Il mio non è un addio ma un arrivederci». A Pesaro il dirigente ricopre l'incarico di responsabile del servizio finanziario al Comune e all'Unione dei comuni, ma è anche responsabile dei tributi nel posto rimasto vacante dopo il pensionamento della Mussoni. Per Frugis c'era anche l'incarico di vice segretario all'Unione. Dopo aver portato a termine l'approvazione dei bilanci di Pesaro e dell'Unione, è trapelata la notizia in Comune.

La procedure

Che ora si trova a dover fronteggiare un avvicendamento simultaneo in due ruoli chiave della macchina amministrativa. Nel frattempo si stanno avviando le procedure per scegliere chi sostituirà Montaccini alla guida della segreteria comunale. Verrà indetto un avviso pubblico e tra i candidati, iscritti all'albo nazionale della categoria, il sindaco individuerà il nuovo segretario comunale di Pesaro. Ad interim intanto il ruolo verrà ricoperto dalla dirigente Paola Nonni. Sono stati mesi caldi da questo punto di vista, con diversi pensionamenti, accorpamenti e riduzione dei dirigenti. Il numero si ferma a 8, con una riorganizzazione interna che coinvolgerà le posizioni organizzative per reggere i servizi. A giugno era andato in pensione Franco Gabellini dei Servizi Demografici e Partecipazione assieme a Stefano Gioacchini della Sicurezza e Ambiente. Il 30 settembre è toccato a Guglielmo Carnaroli del servizio Urbanistica. Per quanto riguarda l'Anagrafe il comandante della Polizia Locale Gianni Galdenzi sta già ricoprendo il ruolo da qualche mese e qui viene affiancato da una posizione organizzativa. L'Ambiente, la Sicurezza, accorpato alle attività economiche passa sotto al nuovo dirigente che era arrivato secondo al concorso, Marco Fattore di Terni. Paola Nonni ed Eros Giraldi hanno vinto il bando e sono stati stabilizzati a tempo indeterminato. Già da tempo lavorano in Regione, chiamati dal governatore Luca Ceriscioli, Nardo Goffi e Deborah Giraldi.

Punto fermo

In questi anni, dal 2014 ovvero dalla prima legislatura Ricci, i dirigenti sono passati da 18 dirigenti più il segretario generale, a 8 più il segretario. Tutto questo ha consentito di risparmiare ben 3,3 milioni di euro. Oggi l'amministrazione conta 642 dipendenti. Ci saranno una media di 30 pensionamenti l'anno. Ma nell'arco del quinquennio verranno assunte circa 150 persone.

Luigi Benelli

